Lluvia de diamantes y otros hechos reales que nunca te contaron en la escuela

Los criterios científicos no terminan en el colegio o el instituto

Estas curiosidades podrían haber despertado tu interés en la clase

Imagen: iStock

Durante nuestros años como alumnos adquirimos muchos criterios científicos, como la tabla periódica, los planetas o qué es el ADN. El conocimiento que cultivamos en el colegio sienta las bases de todas las cosas que sabemos ahora. Pero, sin embargo, hay hechos reales que no te cuentan en la escuela; datos científicos que pueden poner las cosas muy interesantes.

Sin ningún orden en particular, hoy hemos compilado una serie de datos increíblemente interesantes que no nos enseñaron en la escuela pero que desearíamos que lo hubieran hecho. Desde la letra que no aparece en la tabla periódica hasta la lluvia de diamantes en Neptuno, estas curiosidades podrían haber despertado tu interés en la clase.