Convierten el amago de robo en un fenómeno viral

Una mujer entra en una joyería, pide que le muestren un collar del mostrador, se lo pone alrededor del cuello y sale corriendo. Como es evidente, lo primero que hace la dependienta es saltar sobre el mostrador y perseguir a la supuesta "ladrona". Sin embargo, se detiene avergonzada cuando ve que la mujer solo quería admirar el collar en el espejo que hay más cerca de la entrada.

Puede sonar bastante absurdo, pero la realidad es que se trata de la última tendencia de las redes sociales chinas. Cuando el vídeo de "el robo de las deportivas" de Harvinth Skin -un famoso influencer de Malasia- se hizo viral en Twitter e Instagram, la broma no pasó desapercibida. Ahora, la gente en china ha seguido su ejemplo y ha llevado la broma hasta el mostrador de algunas joyerías.

