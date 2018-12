Troncos con olor a pollo frito, lo último de KFC

Kentucky Fried Chicken, popularmente conocido por sus siglas KFC, es una famosa franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito. Habitualmente comercializan sus unidades en cajas o cubos y, además de cocinar el pollo en una gran cantidad de variantes, ahora están dispuestos a vender troncos de chimenea con olor a pollo frito.

Al principio puede sonar como una broma que ha ingeniado la propia franquicia, pero la realidad es que está disponible en Estados Unidos y se puede comprar a través de su página oficial. Desafortunadamente para los que no contamos con una chimenea en nuestra casa, no podremos experimentar ese aroma a pollo frito en nuestro salón. Pero aquellos que sí lo han probado, dicen que los troncos dejan impregnado ese característico olor de KFC.

Introducing the 11 Herbs & Spices Firelog from Enviro-Log®, the best way to make a fire smell less like fire and more like fried chicken. Get yours today at https://t.co/u2baCmHQYF. pic.twitter.com/y4TRf4cqQs