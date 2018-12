Trucos inteligentes para calentar tu casa sin calefacción

Imagen: iStock

Es esa época del año otra vez. El invierno está mordisqueando nuestra nariz, enfriando los dedos de nuestras manos y quizás, lo más angustiante de todo, dejando en números rojos la cuenta bancaria que tenemos para pagar la luz y otro tipo de gastos mensuales. Esta época del año puede hacerse muy larga, pero puedes añadir estas alternativas para calentar tu casa sin calefacción y sin tener que gastar mucho dinero.

Hay varias formas de mantener nuestros hogares a buena temperatura durante todo el invierno sin tener que encender la calefacción. Cualquiera que sea la razón, las circunstancias o la vivienda en la que vives, estos trucos se adaptan a la perfección al estilo de vida de todo el mundo.

Sella las ventanas. Bloquear las corrientes de aire frío puede marcar una gran diferencia en la temperatura que hace en el interior de tu casa. Para ello, un truco económico que puedes utilizar para tapar fisuras en las ventanas es usar cinta adhesiva. No es muy estético, pero el objetivo es evitar la circulación de aire frío.

Instala cortinas térmicas. Las cortinas no son solo para decorar, sino que tienen un propósito: bloquear las corrientes de aire y aislar nuestros hogares del frío. Instala cortinas térmicas en las habitaciones que más utilizas y ábrelas cuando entre el calor del sol y ciérralas justo cuando caiga para mantener esa temperatura.

Cierra las habitaciones que no utilizas. La puerta del cuarto de baño, la cocina o la puerta de la habitación de invitados deben mantenerse cerradas mientras que no las utilizas. ¿Por qué? Es muy fácil de entender: una puerta cerrada actúa como barrera entre tú y la circulación de aire frío. Además, cerrar las habitaciones que no utilizamos hace que haya menos espacio que calentar y, por lo tanto, sea más fácil mantener una temperatura cálida dentro de casa.

Usa alfombras. Para combatir el frío invernal también es importante fijarse en el suelo de nuestros hogares. Si bien lo ideal es tener suelo de parquet o moqueta, una simple alfombra puede ayudarnos a bloquear el frío que nos sube por los pies.

Encender velas. Lo creas o no, unas simples velas pueden funcionar como sistema de calefacción. Solo debes seguir unos pasos y, sobretodo, no dejarlas desatendidas. Lo único que necesitarás será una bandeja de horno, seis velas pequeñas, una maceta y algún objeto para tapar el agujero (en caso de que la maceta lo tenga en su base). Coloca las velas dentro de la bandeja de horno, enciéndelas y cúbrelas con la maceta de modo que se apoye sobre los bordes de la bandeja. Actuará como una estufa cualquiera.

Mueve la cama lejos de la ventana. En caso de que tu cama esté colocada debajo de la ventana, puedes dormir un poco mejor si la mueves al otro lado de la habitación.Ten en cuenta que tanto el cristal como el marco de la ventana son conductores del frío, por lo que todo aquello que esté cerca de esta área sufrirá más las consecuencias del invierno.