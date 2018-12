¿Sabes realmente por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre?

Sentimos mucho decirte que históricamente no es lo que piensas

Imagen: iStock

Es bien seguro decir que una de tus primeras respuestas a la pregunta que indicamos en el título se refiere a porque se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero a pesar de que no ibas mal desencaminado y no te quitamos parte de la razón, sentimos mucho decirte que históricamente no es así.

Puede llegar a ser realmente difícil imaginar que la Navidad no siempre se celebrara el 25 de diciembre. Sin embargo, sería un poco absurdo no querer admitir la idea de que hasta la fecha no existe nadie que haya podido decir a ciencia cierta qué día nació verdaderamente Jesús de Nazaret. De hecho, en la Biblia tampoco se especifica ninguna fecha.

Algunos pasajes bíblicos mencionan que Jesús pudo haber nacido en primavera, no en invierno. Es por esta sencilla razón que a lo largo de los siglos y la historia de la humanidad se han barajado varias hipótesis y fechas, pero ninguna definitiva. La festividad que celebra el nacimiento del Mesías ha variado desde días como el 25 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, 29 de septiembre hasta el 17 de noviembre. De más está decir que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Jesús el 6 de enero, justo el día que se conmemora a la epifanía de los Reyes Magos y el bautismo del mismo.

Entonces, si no hay fecha exacta ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre?

El mérito de celebrarlo un día como hoy se le atribuye al papa Julio I y al emperador Constantino el Grande. En pleno siglo III cristianizaron una de las fiestas paganas más populares que existían entonces en Roma (las Saturnales), y ambos decidieron que la Navidad debía coincidir con la fecha en la que se festejaba al "Sol Invencible" (Sol Invictus); una fiesta que se realizaba el 25 de diciembre para celebrar que a partir del final del solsticio de invierno los días iban a ser mucho más largos.