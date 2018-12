Lo que 2018 ha dado de sí, resumido con tuits virales

Resumimos el año con una serie de tuits virales que podrían definir perfectamente 2018

Se podría decir que a día de hoy la plataforma del pajarito es uno de los medios de comunicación más importantes de Internet. Es una herramienta muy útil, tanto por la gran variedad y cantidad de información que ofrece como por la posibilidad de informar de un hecho concreto en tiempo real. Y dado que Twitter también es la cuna de lo viral y los memes, hoy resumimos lo que 2018 ha dado de sí en diez tuits que se hicieron virales.

"No se mueve, es una foto"

Uno de los grandes de todos los años en la plataforma del pajarito son las ilusiones ópticas: siempre dejan boquiabierto a todo aquel que se atreve a buscarle una explicación lógica. Esta ilusión óptica, por ejemplo, se viralizó a través de redes porque supuestamente mide el nivel de estrés de las personas. En caso de que la imagen permanezca quieta, significa que estás calmado, pero si se está moviendo, significa que tienes cierto nivel de ansiedad. Sin embargo, el diseñador de esta curiosa imagen indicó que la ilustración no tiene nada que ver con una prueba neurológica que mide el estrés.

Esta imágen fue creada por un neurólogo japonés. Si está quieta estás tranquilo, si se mueve un poco estresado y si se mueve como un carrusel muy estresado. Cuéntame cómo te va, a mi se me mueve lento. pic.twitter.com/GnqnTdxbZs — Maria Isabel Campo C (@mariaicampoc) 19 de noviembre de 2018

¿Cuántos años tenías cuando viste por primera vez un ocho en el medio del ocho de diamantes?

Otra de las publicaciones más virales de Twitter este año se encuentra en un simple naipe. ¿La razón? La carta del ocho de diamantes esconde un secreto que, hasta ahora, nunca habías avistado. El símbolo no es el ocho de diamantes en sí, sino la figura oculta en el espacio en blanco que forman los ocho diamantes de la carta. A primera vista parece un naipe normal y corriente pero, cuando miramos más cuidadosamente, se ve cómo los diamantes rojos dibujan un ocho.

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? ???? pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu — Plinkel Bells (@PlinketyPlink) 17 de noviembre de 2018

¡Mira lo realista que es!

Las tendencias también se caracterizan por nacer en las redes sociales. Si a esto además le añadimos un poco de arte, tenemos resultados como este. Es bien sabido que Twitter está plagado de vídeos de artistas que enseñan a sus seguidores cómo trazan sus líneas. Es por ello que, el ingenio de este tuit fue tal que traspasó fronteras: Internet se llenó de clips de una gran variedad de dueños que fingían pintar un retrato realista de un animal, siendo en realidad su mascota en carne y hueso.

Look how realistic it is!



????: bby_hari pic.twitter.com/jux74XONpi — Cute Emergency (@CuteEmergency) 30 de marzo de 2018

¿Un Boeing 777 de Emirates cubierto de diamantes?

La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos publicó una fotografía a través de su cuenta de Twitter que no tardó en hacerse viral. En la imagen se mostraba un Boeing 777-300 cubierto de diferentes piedras preciosas y diamantes, pero no es un avión real Sino un fotomontaje bautizado como "Bling 777".

Presenting the Emirates 'Bling' 777. Image created by Sara Shakeel ???????????? pic.twitter.com/zDYnUZtIOS — Emirates Airline (@emirates) 4 de diciembre de 2018

Lo que pasa cuando intentas cocinar en la Antártida a -70ºC

Otro de los tuits más extendidos fueron una serie de imágenes que mostraban lo que pasa cuando intentas cocinar en la mismísima Antártida. Dado que la temperatura del exterior lucha por superar los -70ºC, el astrobiólogo Cypren Verseux decidió demostrar cuán frío es realmente estar trabajando en una de las bases científicas más remotas del mundo: la Base de investigación Concordia en la Antártida. Solo bastan unos segundos para conseguir resultados como este.

La verdad detrás del osezno y su madre

Pocos minutos después de ser publicado a través de Twitter, el vídeo del osezno y su madre se volvió viral. Fue descrito por millones de usuarios como "un tierno ejemplo de superación", pero cuando los biólogos y algunos expertos en vida salvaje descubrieron el clip, expresaron su preocupación. La escena muestra en realidad a una madre oso asustada junto a su cachorro por el dron que los está grabando.

EL OSEZNO

1)Una persona utiliza un dron para acosar a una osa y su osezno

Tanto es el estrés, que la madre opta por huir lo más rápido posible atravesando una ladera muy peligrosa

Yo casi aseguraría que no habrían seguido esa ruta NI DE COÑA de no ser por el dron que les persigue pic.twitter.com/tIHvfSxpDU — Dr. Bioblogo (@DrBioblogo) 5 de noviembre de 2018

¿El transhumanismo está cerca?

Este vídeo se hizo súmamente viral en Twitter por razones bastante obvias. El clip enseñaba un inquietante robot caminando tranquilamente por el aparcamiento de una zona residencial. Pero, sin embargo, el vídeo es completamente falso: se trata de una animación para una serie de cortos post-apocalípticos de ciencia ficción.

¿Soy el único que duerme así?

Twitter volvió a demostrar su gran capacidad de difusión este verano. A través de la frase "¿Soy el único que duerme así?" millones de usuarios se sumaron a esta causa para expresar gráficamente el calor que hace en verano y lo incómodo que puede llegar a ser dormir por la noche.

¿Soy el único que duerme así en verano? pic.twitter.com/DZonbyKVYO — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) 5 de julio de 2018

El viaje de un limón rodando

Los virales suelen tener fecha de caducidad, pero este vídeo es uno de los más hilarantes que se coronó durante semanas como la última tendencia en la plataforma. De alguna manera, contra todos los estándares de lo que hace que un vídeo llegue a tales cifras, el clip de un limón rodando se volvió viral.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 de julio de 2018

Danonino es queso

En la misma línea que el tuit de la carta de ocho de diamantes, ¿cuántos años tenías cuando te enteraste de que el Danonino es queso? Un incalculable número de usuarios quedaron boquiabiertos ante tal hallazgo. Pensaban estar toda su vida comiendo un yogurt de fresa un plátano cuando, en realidad, no era así.