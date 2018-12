Envía la carta para Papá Noel en globo y una pareja la hace realidad

En Navidad es muy habitual que miles de millones de niños escriban y envíen sus cartas a Papá Noel. Comúnmente, los más pequeños de casa relatan en un trozo de papel todos sus deseos navideños. Y, sin embargo, de esta larga lista solo llegan unos pocos regalos. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que escriben en esa carta cobrara vida?

Esto es precisamente lo que le ha pasado a una niña mexicana de ocho años. Escribió una carta dirigida a Papá Noel y la adjuntó en un globo que viajó hasta Arizona, aterrizando en la casa de una pareja que decidió hacer realidad todos los deseos escritos de la joven.

Según informa The Washington Post, Randy Heiss es el individuo que encontró los restos del globo y la persona que se dio cuenta de que había un trozo de papel con una lista escrita en español. Con el fin de conservar la ilusión de esta joven, Heiss y su pareja emprendieron la búsqueda de la niña llamada Dayami.

"We now have friends for life. And, for a day, that border fence with its concertina wire melted away."



A girl in Mexico attached her Christmas list to a balloon. A man across the border found it. https://t.co/6mDvCW2fEj pic.twitter.com/aHZ2Wb08H7