¿Encuentras al gato escondido en esta fotografía navideña?

Si tienes gato, entonces no necesitas que te digamos lo difícil que puede llegar a ser mantener a nuestros amigos de cuatro patas alejados de ciertas áreas de la casa. Los gatos son animales sumamente curiosos y les encanta acomodarse en sitios imposibles. Así que aunque hayas establecido un pequeño perímetro alrededor del árbol de Navidad para que no se suba ni juegue con la decoración, seguro que ha encontrado la forma de atravesar la barrera de seguridad.

Pero puedes utilizar esto a tu favor y hacer como esta usuaria de Twitter. Publicó a través de redes una serie de fotografías de su árbol de Navidad con su gato escondido entre las ramas, y se convirtió rápidamente en el nuevo rompecabezas viral. El hilo de tuits tuvo tanta repercusión, que Alli compartió un total de cuatro imágenes de su gato escondido en distintas partes del árbol, por lo que se podría decir hay diferentes niveles (cada cual más difícil).

Las reglas son fáciles: intentar encontrar al gato que se esconde en el árbol de Navidad de esta fotografía.

Alright guys let's play a game: every morning we find my cat in a different place in our Christmas tree and take a picture. Screenshot when you find him???????? pic.twitter.com/usWoCmyYTS