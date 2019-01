Cómo puedes saber si un pantalón es de tu talla sin probártelo

Seguro que en algún momento de tu vida has pasado por esta situación

No siempre es necesario entrar en el probador para comprobar si son de tu talla

Imagen: iStock

Es seguro decir que en algún momento de tu vida has pasado por esta situación. Vas en busca y captura de unos pantalones que te gusten y, además, que te queden bien. Tienes que pasar por el probador si no quieres descubrir más tarde que no son de tu talla y, sin embargo, te da pereza. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que puedes determinar si esos pantalones se ajustarán a tu cintura sin siquiera probártelo?

Resulta que no siempre es necesario entrar en el probador para comprobar si esos pantalones son de tu talla. Existen varios trucos para este tipo de situaciones, y hoy te explicamos algunos de ellos.

El truco del cuello

Una forma rápida de comprobar si los pantalones son de tu talla sin probártelos es colocar la cintura de los pantalones alrededor de tu cuello. En caso de que ambos extremos se junten cómodamente en la parte posterior, significa que se ajustarán perfectamente a tu cuerpo. No obstante, los extremos no tienen porqué tocarse, simplemente deben envolverse fácilmente alrededor de tu cuello.

De hombro a hombro

Otro truco para descubrir si los pantalones son de tu talla sin probártelos es doblarlos por la zona más ancha y medir esta parte de hombro a hombro. En el hipotético caso de que ambos extremos no lleguen a tocar tus hombros, probablemente esos pantalones son demasiado pequeños. En caso de que la cintura del pantalón sea un poco más ancha que tus hombros, entonces significa que has encontrado los pantalones de tu talla.

Definir la talla con el brazo

Para saber si estamos ante los pantalones perfectos, también podemos cerrar el puño y comprobar si el antebrazo y el puño caben en la cintura del pantalón con cremallera. Si lo hace de manera precisa, entonces estaremos frente a los pantalones correctos. De más está decir que este truco sólo funciona en aquellos pantalones que utilizan una cintura estándar.

Comprobar si las perneras se ajustarán fácilmente

Otra de las cosas que podemos encontrar en las tiendas de ropa son los pantalones ajustados. Pero a veces puede ser una auténtica pesadilla probarse este tipo de vaqueros si no son de nuestra talla. Para ello, solo tendremos que introducir nuestro brazo con el puño cerrado por una de las perneras y comprobar si el puño encaja con el extremo del pantalón. El puño debe pasar fácilmente por la abertura de la pierna.