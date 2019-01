Estas cinco técnicas te ayudarán a no volver a olvidarte del cumpleaños de los demás

Seguro que no es la primera vez que se te olvida algún acontecimiento importante

Con esta serie de ejercicios puedes agudizar la capacidad de tu cerebro para recordar

Seguro que no es la primera vez que se te olvida algún acontecimiento importante o algún nombre. Pero no es porque te olvidaras realmente, sino porque tu cerebro no precisó la información como debería. Sin embargo, con esta serie de ejercicios puedes agudizar la capacidad de tu cerebro para guardar todo tipo de información y, por lo tanto, que te sea más fácil recordar las cosas.

1. Leer en voz alta

Al leer en voz alta formamos enlaces auditivos en nuestras vías de memoria. Recordamos lo que dijimos hablando, por lo que no sólo formamos enlaces visuales, sino también auditivos. El doble efecto de hablar y escucharnos a nosotros mismos ayuda a codificar, significativamente, la memoria con mucha más fuerza. Esto bien puede ser la base de por qué ensayar antes de una exposición o un examen puede ayudar a recordar todo lo estudiado. Cuando llega el momento de recuperar la información, recurrimos al recuerdo de nuestra propia voz.

2. Dibujar lo que quieres memorizar

La imagen es el lenguaje de nuestro cerebro, por lo que podemos asociar los conceptos que queremos recordar a imágenes. Cuando imaginamos o recordamos cosas, no vemos palabras, sino imágenes. Es por esta sencilla razón que dibujar es el mejor ejercicio para memorizar, por ejemplo, una pieza de fruta que tenemos que comprar. Cuando lleguemos al supermercado y llegue el momento de recordar lo que debíamos comprar, instantáneamente nos vendrá a la cabeza la imagen de la fruta en cuestión.

3. Mirar una foto del revés

La capacidad de recordar información con un nivel de detalle extremadamente preciso es una habilidad que se puede ejercitar. Una forma de hacerlo es mirar una fotografía de lo que queremos recordar por unos segundos, voltearla y describir mentalmente tantos detalles como se pueda de la foto. Cuando nos concentramos en mirar una foto del revés, la parte más racional del cerebro se activa. Con una práctica regular y como consecuencia, descubrirás que eres capaz de recordar cualquier cosa al mínimo detalle.

4. Utilizar acrónimos

Usar acrónimos es otro de los mejores ejercicios para ayudar a memorizar las cosas. Una lista de cosas aleatorias como una lista de la compra o una fecha de cumpleaños puede ser especialmente difícil de recordar. Para hacer las cosas más sencillas, podemos memorizar las iniciales. Por ejemplo, si debes recordar el 19 de febrero, memoriza el concepto "19F". En caso de que sea una lista de la compra que incluya champú, naranjas y chocolate, memoriza "CNC" y todo será más fácil de recordar.

5. Repetir el nombre varias veces

Todos nos hemos encontrado en uno de esos incómodos momentos en los que nos dicen el nombre de una persona a la que acabamos de conocer e instantáneamente se nos olvida. Un método fácil para acordarnos, es decir el nombre de la persona varias veces mientras mantenemos una conversación con ella.