Los 5 alimentos más saludables que deberías incluir en tu dieta este 2019

Deberíamos consumirlos diariamente para que nuestra dieta sea aún más sana

Imagen: iStock

Cuando se trata de comer sano, siempre pensamos en las verduras y en alimentos pobres en grasas saturadas. Está claro que una despensa llena de dulces, patatas fritas y otro tipo de snacks no inspiran a alcanzar una pérdida de peso y no aportan nada a una dieta bien equilibrada. Sin embargo, aún teniendo este tipo de restricciones, puede que no estés consumiendo lo suficiente estos alimentos... Los cuales son indispensables para llevar una dieta saludable.

Comer de todo ayuda a mantener una dieta que proporciona infinidad de nutrientes y beneficios para nuestro organismo. Además, promueve una vida saludable y ayuda a prevenir el riesgo de todo tipo de enfermedades. Pero según la profesora de nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, Teresa Fung, deberíamos consumir estos cinco alimentos diariamente para que nuestra dieta sea aún más sana.

1. Salmón

El salmón es un alimento razonablemente sano por su alto contenido en proteínas y ácidos grasos omega-3. Es un pescado azul que no solo cuenta con un contenido moderado de grasas, sino que aporta una serie nutrientes que benefician tanto a nuestro corazón como a nuestro cerebro. Además, los ácidos grasos omega-3 contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y previenen la formación de trombos y coágulos. También proporciona vitamina D, compuesto esencial para fortalecer los huesos. Es por esta serie de características que Teresa Fung recomienda, como mínimo, comerlo una vez a la semana.

2. Col de bruselas

Incluir verduras en tu dieta es extremadamente importante. Los vegetales son increíblemente ricos en nutrientes y antioxidantes que ayudan a combatir y prevenir diferentes enfermedades. Además, son beneficiosos para adelgazar o mantenerse en forma debido a su bajo contenido calórico. Las coles de bruselas, más concretamente, ofrecen el grupo más completo de vitaminas, que incluyen vitamina A, vitamina C, vitamina K, potasio y ácido fólico. Sin embargo, a algunas personas les resulta incómodo comer col de bruselas porque tiene un sabor un tanto amargo. Si te encuentras entre este grupo de personas, no te preocupes; puedes sustituir la col de bruselas por otras verduras como las espinacas, el brócoli o las judías verdes para obtener un beneficio nutricional similar.

3. Arándanos

Al igual que las verduras, estas pequeñas bayas de color azul oscuro son altas en antioxidantes, los cuales combaten significativamente el envejecimiento prematuro y son buenos para la vista, el corazón y la memoria. Los arándanos cuentan con un sabor dulzón y un toque ácido que ofrece, además, una buena dosis de vitamina A, vitamina C y mucha fibra. Si bien es una fruta que se puede encontrar en supermercados a lo largo del año, puedes sustituirlos por otras frutas oscuras como las granadas o las cerezas en caso de que no estén disponibles.

4. Nueces

Crujientes y con un sabor dulce muy particular, las nueces no solo suavizan el apetito sino que también brindan una infusión de aceites, proteínas y vitamina E saludables para nuestro organismo. Las nueces son fuente abundante de triptófano, un aminoácido que beneficia directamente a la conciliación del sueño. El triptófano ayuda a producir serotonina y melatonina, las llamadas hormonas del reloj corporal encargadas de establecer los ciclos de sueño.

5. Yogur natural

El yogur es un alimento rico en proteínas, calcio, magnesio, vitamina B y algunos ácidos grasos clave que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. Además, puede suavizar el apetito y es un alimento que ayuda con la pérdida de peso. No obstante, es importante elegir yogures naturales, ya que la cantidad de azúcar que contienen algunos yogures niega muchos de los beneficios para la salud. Si el yogur natural es demasiado ácido para ti, puedes agregar unos cuantos arándanos para darle más dulzura o nueces para hacerlo algo crujiente.