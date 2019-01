Métodos de ahorro inteligentes para superar la cuesta de enero

La Navidad termina pasando factura a nuestra economía

Puedes sobrevivir a la cuesta de enero con esta serie de trucos

Imagen: iStock

Hemos pasado por una especie de período vacacional en el que parece no haber ningún tipo de límites, por lo que probablemente los gastos de Navidad se te han ido un poco de presupuesto. Y no es para menos, esta época del año es el momento por excelencia de los regalos, las comidas, las cenas familiares y de empresa, los viajes, y otros muchos de los cuales no podemos prescindir.

No somos pocos los que conocemos todo tipo de métodos y trucos para ahorrar hasta el último céntimo de nuestra cartera. Pero los regalos, las comidas y las reuniones familiares terminan pasando factura a nuestra economía. Afortunadamente, para sobrevivir a la cuesta de enero podemos seguir esta serie de trucos: métodos de ahorro inteligentes que nos ayudarán a superar el mes.

Haz un presupuesto de los gastos

Lo primero más importante es saber qué dinero tienes en tu cuenta bancaria y tus próximos gastos. Echa un vistazo a todas las fuentes de dinero: ingresos, impuestos y etc, para que puedas tener una idea realista de los gastos que puedes hacer frente en enero.

Calcular el dinero de los gastos adicionales

¿Cuáles son tus gastos actuales? Algunos gastos comunes incluyen alquiler / hipoteca, comestibles, seguro de coche, gasolina, factura de teléfono, viajes, etc. Mira tus movimientos de los últimos 90 días mediante el examen de tu cuenta bancaria, esto te hará una idea de cuánto gastas cada mes y cuánto podrás ahorrar en enero.

Gastos vitales

Para superar la cuesta de enero, es importante centrarse única y exclusivamente en los gastos que sean vitales. Para ello, debemos revisar a dónde se dirige nuestro dinero y hacer un análisis de las que realmente vayamos a utilizar. Comprueba tus suscripciones a diferentes servicios o plataformas de contenido en streaming y entretenimiento.

Evaluar las necesidades versus lo que quieres

Es hora de examinar más de cerca las necesidades y deseos. ¿Pagar el alquiler? Definitivamente es una necesidad, teniendo en cuenta que necesitas un lugar para vivir. ¿Comer sushi o ir al cine? Eso es un deseo. Apunta cada uno de los gastos y marcalos como una "necesidad" o un "deseo". Después, en una escala del uno al cinco, califica tus deseos en función de las ganas que tengas, cinco de los cuales es "muchas ganas" y uno es "muy pocas". De este modo siempre tendremos una prioridad y evitaremos tener gastos tontos.

Evitar comprar por impulso

Esto podría aplicarse perfectamente a las rebajas de enero. Mantente completamente alejado de cualquier tentación, tanto en tiendas físicas como online. Si hablamos de ropa, por ejemplo, trata de echar un vistazo a tu armario y comprar sólo aquello que realmente consideres imprescindible. En caso de que sea un capricho, espera a final de mes para invertir en ese antojo.

Utilizar efectivo para pagar

Otro de los trucos es empezar a acostumbrarte a llevar a cabo es emplear tus tarjetas sólo cuando se trate de pagos lo suficientemente elevados como para llevar efectivo encima. En cualquier otro caso, lo mejor es dejar la tarjeta de crédito en casa.