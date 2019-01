Confirmado: una pizza familiar tiene más masa que dos pequeñas

Hace un tiempo éramos testigos de un gran debate en redes sociales: la cuestión de si la piña es un aderezo adecuado para la pizza. Generalmente, este tipo de virales tienen fecha de caducidad porque no se llega a ninguna conclusión, pero esta nueva revelación de Twitter ha hecho que miles de usuarios reflexionen sobre sus decisiones a la hora de pedir pizza a domicilio.

Los amantes de la pizza han quedado perplejos después de que un usuario utilizara matemáticas bastante básicas para demostrar que una pizza de tamaño familiar tiene más comida que dos pequeñas. Puede parecer obvio, pero hasta ahora no son pocos los que han aprovechado las ofertas de "dos por uno" pensando que van a comer más cantidad.

Sin embargo, como recordarás, la fórmula para el área del círculo es Pi multiplicado por el radio al cuadrado. Esto es exactamente lo que el usuario Fermat's Library calculó para llegar a la conclusión de que la pizza más grande es la que sale más rentable, y los números nunca mienten.

Here's a useful counterintuitive fact: one 18 inch pizza has more 'pizza' than two 12 inch pizzas pic.twitter.com/hePSpG0pJs

En primer lugar, el tamaño de las pizzas que se especifican en la imagen son: la familiar de 18 pulgadas (45,7 cm) y por otro, la pequeña de 12 pulgadas (30,5 cm). Si calculamos individualmente el área de cada una de las pizzas, descubriremos que la familiar tiene mucha más cantidad que dos pequeñas.

Área de dos pizzas pequeñas:

12/2 = 6

6 × 6 = 36

36 x Pi = 113.1 in² x 2 = 226.2 in²

Área de una pizza familiar:

18/2 = 9

9 × 9 = 81

81 x Pi = 254.5 in²

¿Conclusión? Las matemáticas nunca se equivocan y queda demostrado que la pizza familiar es la que tiene más cantidad. No obstante, siempre hay un pero. Las pizzas pequeñas tienen hasta un 33,3% más borde que las pizzas familiares... Y no son pocos los que creen que una pizza no sería pizza sin un buen borde.

Yeah, but the crust is arguably the best part and two 12 inch pizzas have 33.3% more crust than a 18 inch pizza. And now I'm hungry, thanks @fermatslibrary! pic.twitter.com/ZUfGicpcWG