Normas básicas que hay que seguir en un grupo de Whatsapp para que no reine el caos

Es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo

El chat grupal puede traer consigo su propio conjunto de problemas

Imagen: iStock

Es seguro decir que en la actualidad, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo. Ha revolucionado la forma de comunicarnos: ha permitido que sea muy fácil transferir mensajes de texto, fotografías, vídeos y archivos de audio de un smartphone a otro sin importar la distancia. Además, se pueden crear chats grupales para que sea más fácil difundir un mensaje a un conjunto de personas al mismo tiempo.

Desafortunadamente, el chat grupal puede traer consigo su propio conjunto de problemas. Para ponerte en contexto, seguro que conoces a alguien que se ha puesto a hablar de sus cosas con otra persona por el grupo de WhatsApp en lugar de hacerlo en una conversación privada. Si a esto además le añadimos que se inicia por la noche, bien sabrás que puede llegar a ser muy molesto. En caso de que te veas reflejado a ti mismo en este ejemplo, deberías empezar a aplicar estas normas.

No hables solo con una persona

Evita a toda costa esta situación. Puede llegar a ser muy molesto y no necesitas que todos los miembros del grupo sean testigos de una conversación que, probablemente, no sea de su interés. Simplemente abre un chat privado con esa persona y hablad todo lo que tengáis que hablar sin molestar a los demás.

Irte sin más

Decir que te vas o que no quieres continuar en el grupo también es uno de los requisitos más importantes. no son pocas las personas que se van sin más cuando los miembros del grupo están hablando de manera extensa sobre un tema de interés. No es apropiado abandonar el grupo de WhatsApp sin decir nada, básicamente porque si te añadieron es porque probablemente a ti también te debería interesar lo que se habla.

No empieces una conversación por la noche

A no ser que sea de interés común o algo sumamente importante que todos tienen que saber, no deberías iniciar una conversación a altas horas de la noche. Posiblemente muchas de las personas que se encuentran en ese grupo están cansadas o están empezando a conciliar el sueño. Por lo tanto, si puede esperar, di lo que tenías que decir el día siguiente.

Evita los mensajes cortos

En este tipo de mensajería es muy habitual caer en el error de enviar frases cortas pero muy seguidas, una detrás de otra. Pero debes saber que puede llegar a ser extremadamente molesto recibir mensaje tras mensaje cuando perfectamente se podría haber sintetizado todo en un mismo párrafo.

No añadas a desconocidos

En caso de que hayas creado un grupo de WhatsApp y seas el administrador, deberías asegurarte de que todos los miembros estén familiarizados entre sí y tengan algo en común. ¿Por qué? Básicamente porque si no conoces a una persona, no puedes leer el tono de cómo dices las cosas... Algo que no iba con malas intenciones podría convertirse en una discusión.