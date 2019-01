Por qué lloramos y otras cosas para las que aún no tenemos respuesta

Imagen: iStock

Los últimos siglos han sido bastante buenos para la ciencia. Hemos aprendido lo suficiente sobre física, ingeniería y astronomía como para viajar al espacio. Hemos descubierto que el ADN contiene nuestro código genético y hemos realizado innumerables hallazgos que nos permiten comprender un poco mejor el mundo que nos rodea. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer increíble, todavía hay algunas preguntas básicas que no hemos respondido.

¿Por qué lloramos?

No somos pocos los que lloramos viendo una película emotiva. Pero según la ciencia, llorar en respuesta a una emoción intensa parece no tener un propósito biológico. Lo único que sabemos hasta ahora es que no todas las lágrimas son iguales; la composición química de las lágrimas producidas cuando lloramos son ligeramente diferentes a las lágrimas que ayudan a expulsar cuerpos extraños de los ojos. Esto ha llevado a teorizar que la composición de las lágrimas psíquicas tienen efectos curativos. No obstante, faltan pruebas para demostrarlo, así como explicar el porqué evolucionó el llanto.

¿Por qué dormimos?

Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, pero realmente no sabemos por qué. Si bien es cierto que dormir es el momento en que nuestro organismo repara los tejidos y realiza otras actividades como recuperar energía, aún tenemos mucho que aprender sobre las formas en que la vigilia logra todos estos fines.

¿Por qué soñamos cosas absurdas?

Ya sea que hayas soñado que estás volando o que estás tratando de huir de un depredador, la mayoría de nosotros hemos dedicado mucho tiempo a búsquedas por Internet para intentar dar un sentido lógico a nuestros sueños. ¿Trata nuestro subconsciente de avisarnos de algo? ¿Es nuestro cerebro quien saca a la luz cierta información en forma de sueños? ¿De qué sirven los sueños?

Una de las explicaciones que dan algunos profesionales para cualquier tipo de sueño es que sirven como una especie de recordatorio, una limpieza de recuerdos inservibles o una forma de "almacenamiento de caché" de los datos importantes. Sin embargo, al menos por ahora, no tenemos una respuesta única y concluyente a la pregunta de por qué soñamos cosas absurdas.

¿Cómo es de grande el universo?

Con 14.000 millones de años de antigüedad y en constante expansión, calcular a día de hoy la extensión del universo es tarea poco más que improbable. En la actualidad se conoce que el universo visible desde la Tierra está a 46.500 millones de años luz en todas direcciones. El cálculo es enorme, tras el Big Bang el universo se expandió tan rápidamente que parte de su luz aún no ha llegado hasta nosotros y, por esta razón, no podemos saberlo.

¿Cómo se cura el hipo?

Una de las cosas más incómodas que podemos sufrir es el hipo. Ya sea en tu casa, en mitad de la oficina o en la entrevista de trabajo más importante de tu carrera profesional, el hipo puede comenzar sin previo aviso y ser muy molesto. Además, por mucho que deseemos que termine, éste no se va por las buenas. Si bien es un fenómeno desagradable, lo cierto es que todos conocemos varias técnicas para desprenderse de él; beber agua del revés o contener la respiración.

Sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de remedios populares que podemos encontrar haciendo una breve búsqueda por Internet, ninguno de ellos está confirmado científicamente. Es decir, la ciencia no ha dedicado mucho tiempo a investigar un método definitivo para "curar" el hipo: los casos graves de hipo son poco frecuentes y los casos leves son bastante breves y no suelen causar problemas. En definitiva, aún no hay un remedio científico para curar el hipo.