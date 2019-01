¿Ves lo que se esconde detrás de las barras blancas y negras?

Las ilusiones ópticas se caracterizan por imágenes que, generalmente, intentan jugar con nuestro cerebro y su forma de interpretar el mundo que nos rodea. Son imágenes mentales engañosas provocadas por una falsa percepción de la realidad, y este es otro de los mejores ejemplos para demostrarlo.

Muchos de nosotros hemos sido testigos de ilusiones ópticas que intentan engañar hasta las mentes más privilegiadas. Pero en esta ocasión, la ingeniera y educadora científica Michelle Dickinson nos invita a sacudir la cabeza para conseguir ver lo que se esconde detrás de las líneas de la imagen.

"Solo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes la cabeza (en serio)", explica Dickinson a través de su perfil de Twitter. ¿Consigues ver el objeto que se esconde debajo de las líneas?

You can only see this optical illusion if you shake your head (I'm serious) ???? pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t