¿Gripe o resfriado? Aprende a distinguir a través de estos síntomas

Ambas enfermedades se transmiten con tan solo unas gotas de saliva

Es importante conocer las diferencias para actuar cuanto antes

Imagen: iStock

Aunque durante los meses que van de diciembre a marzo la gripe se vuelve más fuerte, lo cierto es que podemos sufrirla en cualquier época del año. En cada oleada ponemos la voz de alarma porque es una enfermedad que se contagia y transmite rápidamente con tan solo unas gotas de saliva expulsadas al hablar, toser, estornudar o tocando objetos contaminados por el virus influenza.

Sin embargo, los síntomas del resfriado y de la gripe son prácticamente idénticos. Cuando despertamos con estornudos, mucosidad, dolor de cabeza, tos, ojos llorosos y fiebre, ¿cómo saber si tenemos gripe o un simple resfriado? Es importante conocer la diferencia entre la gripe y los síntomas del resfriado para actuar cuanto antes.

¿Cuál es la diferencia principal entre un resfriado y la gripe?

La gripe y el resfriado común son enfermedades respiratorias, pero son causadas por diferentes virus. Al ser enfermedades respiratorias, puede llegar a ser muy difícil distinguirlas. Pero en líneas generales, la gripe es mucho peor que el resfriado y los síntomas son más intensos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la gripe y el resfriado son muy similares, pero para salir de dudas hoy te desvelaremos las señales para aprender a distinguirlos.

Resfriado

Si tienes un resfriado, es probable que tengas síntomas como estos:

- Moqueo o congestión nasal

- Dolor de garganta

- Estornudos

- Picor de ojos

- Tos

- Dolor de cabeza o dolor muscular

- Cansancio

Gripe

Los síntomas de la gripe pueden incluir

- Tos seca o con mocos

- Fiebre

- Dolor de garganta

- Escalofríos

- Dolor muscular

- Dolor de cabeza

- Fatiga que puede durar hasta dos semanas

- Náuseas y vómitos

¿Cómo diferenciarlas?

En primer lugar, uno de los principales síntomas en los que nos tenemos que fijar es en la congestión nasal. Por un lado, los resfriados se caracterizan por venir acompañados de mocos y goteo nasal, mientras que en la gripe la nariz suele estar despejada. Lo mismo pasa con los estornudos: son un clásico en los resfriados, pero no en la gripe. No obstante, uno de los síntomas más reveladores e indicativos de la gripe es la fiebre. Si este síntoma está presente, no cabe duda de que nuestro malestar está provocado por el virus influenza.

En cualquiera de los dos casos deberías acudir a un médico lo antes posible. En caso de no hacerlo, los síntomas pueden prolongarse durante semanas e incluso volver a recaer.