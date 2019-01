Estos son los alimentos más adictivos; te explicamos por qué

Siempre que abres una bolsa de patatas fritas no puedes parar de comer

Si hasta ahora pensabas que no tenías autocontrol sobre la comida, no te preocupes

Imagen: iStock

Seguro que siempre que abres una bolsa de patatas fritas no puedes parar de comer. Lo mismo pasa con el chocolate, el queso o la pizza: por muy saciados que nos sintamos, tienen algo que nos incitan a comer más. Pero si hasta ahora pensabas que no tenías autocontrol sobre la comida, no te preocupes: hay alimentos adictivos que hacen muy difícil parar de comerlos una vez has empezado.

En un reciente estudio publicado en PlostOne, se describen todos los detalles sobre cuáles son los alimentos más adictivos y por qué. Entre ellos están la pizza, el chocolate, las patatas fritas y el café. Como era de esperar, los que encabezan el listado están altamente procesados. Y ahora te preguntarás: "¿Debería evitarlos?" Únicamente si están afectando a tu salud.

Pizza

Cuanto más procesada está la pizza, más adictiva es. Esto se debe a que cuando comemos una pizza procesada los niveles de azúcar en la sangre se disparan y luego caen en picado. Este repentino cambio hace que nos sintamos hambrientos y queramos más. Lo óptimo y más recomendable es tratar de comer pizza con ingredientes frescos porque, además de hacernos sentir saciados, son más saludables.

Chocolate

Una de las razones principales por las que somos adictos al chocolate es porque los compuestos químicos de éste tienen efectos que inducen el placer. Puede ser tan delicioso y satisfactorio que a menudo se le ha descrito francamente pecaminoso. Pero si quieres evitar los atracones, el chocolate negro es la mejor opción; cuánto más puro sea el chocolate, más beneficioso será para la salud.

Patatas fritas

Si te gustan las patatas fritas, entonces sabrás mejor que nadie lo difícil que puede ser dejar de comerlas. Las patatas fritas -junto con otros snacks crujientes- están potencialmente procesadas. Son saladas y algunas de ellas contienen potenciadores del sabor, compuestos que además de hacer que nos chupemos los dedos, hacen que no podamos parar de comer. Buscar una variedad baja en sal puede ayudar a reducir su consumo.

Café

Probablemente el consumo de café se ha convertido en parte de tu vida cotidiana, ya sea como una herramienta para empezar con energía o una forma de relajarte. Pero no son pocos los que bromean acerca de tener una seria "adicción" a la cafeína. ¿Qué pasaría si te decimos que podrían llevar algo de razón? A pesar de que han habido innumerables debates sobre si el café es o no adictivo, es difícil negar que algunos de nosotros no podríamos vivir sin cafeína... Hasta el punto de sentir que no funcionamos sin beber una pequeña dosis.