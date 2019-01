¿Cómo escribes la letra 'X'? Comprueba si coincides con la mayoría

Al igual que la voz y la mirada, la manera de escribir es intrínseca a la persona y cada uno tiene su propio estilo. Pero mientras que la forma de escribir puede diferir enormemente de un individuo a otro, las técnicas que se aprenden suelen ser las mismas. Sin embargo, esta imagen con ocho maneras de escribir la letra 'X' ha causado mucho debate sobre cuál es la forma más correcta de escribirla.

La pregunta ha dividido opiniones de una manera que no hemos visto desde el debate del vestido azul y negro o blanco y dorado de 2016. En el tuit se presentan hasta ocho posibilidades de escribirla. Cada una muestra un color diferente para el primer trazo y el segundo trazo se representa con color negro.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P