Esto es lo que sí deberías guardar en la guantera de tu coche

En algún momento podrías necesitar algunos de estos elementos

Hay espacio suficiente como para guardar los artículos más esenciales

Imagen: iStock

Si la guantera de tu coche es como la de la mayoría de personas, entonces seguro que es un receptáculo para algunos tickets de compra, un bolígrafo que no funciona y un DNI caducado. Pero debes saber que si no la estás utilizando para mayores efectos no sólo estás desperdiciando espacio, sino que en algún momento podrías necesitar algunos elementos que deberías haber guardado en la guantera.

Puede que no sea un hueco especialmente grande, pero hay el espacio suficiente como para guardar los artículos más importantes y esenciales... En algún momento te podrían servir de gran utilidad.

Documentos importantes

En primer lugar, una de las cosas que es obligatorio llevar en la guantera del coche es toda la documentación importante. Esto incluye; el carné de conducir (si no lo llevamos ya en la cartera), la tarjeta de inspección técnica (ITV), el permiso de circulación del coche y el resguardo del seguro de nuestro vehículo. Todo esto podemos guardarlo en una funda de plástico para que no se pierda, ya que es posible que en algún momento determinado los necesitemos.

Caja de primeros auxilios

Un botiquín de primeros auxilios puede ser de gran utilidad; puede ayudar a atender lesiones y emergencias que podrían surgir mientras estamos al volante. Si no tienes mucho espacio en la guantera, puedes utilizar una caja pequeña para guardar algunos elementos importantes de primeros auxilios: vendas, algodón, antisépticos, tiritas, medicamentos y tijeras.

Cargador

No hay nada peor que quedarse sin batería en el móvil o ver que está a un por ciento crítico, por lo que es fundamental tener un cargador extra en el coche. Tenerlo dentro de la guantera puede marcar una gran diferencia de no tenerlo, especialmente cuando surge la necesidad de hacer una llamada telefónica urgente. Si en tu vehículo no tienes ninguna entrada especializada para el cargador del móvil, lo óptimo es llevar un cargador portátil: a día de hoy se los puede encontrar por precios muy asequibles.

Recambio de luces

A pesar de que desde hace unos años no es obligatorio, nunca viene mal tener un kit de recambio de lámparas para el coche. En cualquier momento podrían fundirse algunas luces de nuestro vehículo, por lo que tener faros delanteros y traseros, intermitentes, luz de freno y marcha atrás de recambio, puede servirnos de mucha utilidad.

Linterna y pilas

Los siniestros automovilístico pueden ocurrir en cualquier momento; nunca sabes a lo que vas a tener que enfrentarte. Imagina lo difícil que sería cambiar una rueda o reemplazar un fusible fundido en la oscuridad de la noche. Por lo tanto, para evitar posibles complicaciones, asegúrate de tener pilas nuevas y una linterna en la guantera de tu coche.

Papel y bolígrafo

A pesar de que pueden parecer dos elementos muy simples, tener una libreta y un bolígrafo en la guantera pueden ser de mucha utilidad. Si en algún momento te ves involucrado en un accidente de coche con otra persona, probablemente necesitarás intercambiar documentación e información para rellenar parte del informe del percance.

Pañuelos y toallitas húmedas

Los pañuelos y las toallitas húmedas son otro de los elementos imprescindibles en una guantera. Puede parecer una tontería, pero seguro que en algún momento tus manos toman contacto con una parte sucia del coche y necesites limpiarlas. Igualmente, si tienes hijos pequeños, es fundamental tenerlos a mano.