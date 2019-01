Oosouji: el método definitivo japonés para limpiar tu casa

Si mantienes tu entorno limpio, tu mente también estará limpia y clara

Es una forma de dar la bienvenida al año y comenzar con energía renovada

Imagen: iStock

A no ser que dispongas de un sistema infalible, entre todas las cosas que hacer día a día es normal dejarse alguna que otra tarea pendiente. Pero a veces mantener el orden puede suponer una misión imposible: nuestro estilo de vida y nuestras prioridades definen el orden que tenemos en casa.

Enero es uno de los mejores momentos para reflexionar sobre el comportamiento del último año y prometer hacer cambios positivos de 360º, y qué mejor manera de comenzar el año que deshaciéndose de todo aquello que ya no necesitamos. En Japón existe una práctica llamada Oosouji, que básicamente consiste en una limpieza exhaustiva del hogar para recibir el año nuevo limpios física y espiritualmente.

La lógica de este método es bastante simple: si mantienes tu entorno limpio, tu mente también estará limpia y clara. Y cuando tu mente está despejada, puedes afrontar positivamente todos los problemas y ser más productivo en todo lo que hagas. Además, tener menos desorden en casa significa tener menos estrés, que es el propósito de todos a principios de año.

Por lo general, el Oosouji se realiza poco después de Navidad, pero es una práctica que perfectamente podemos realizar un mes después porque es una forma de dar la bienvenida al año y comenzar con energía renovada. Hoy te explicamos brevemente las cosas que deberías saber del Oosouji: desde limpiar de arriba a abajo, hasta tirar artículos que no utilizas, que están rotos o que te hacen revivir momentos negativos.

Suciedad, polvo y manchas

Según el Oosouji, las manchas, el polvo y la suciedad recuerdan el pasado de manera negativa. Es por ello que, si puedes, elimínalos. En caso de que algún elemento tenga una mancha que te hace fruncir el ceño cada vez que la miras porque es difícil de eliminar, considera reemplazarlo por algo nuevo. Una característica importante del Oosouji es limpiar todo de arriba a abajo. Esto significa comenzar por las lámparas del techo, pasar a las estanterías u otros muebles y finalmente limpiar el suelo.

Artículos que ya no te dan alegría

Ese vaso roto, esa toalla con manchas o incluso la foto de carné de tu ex: cualquier objeto que no te genere alegría, debe salir de tu hogar. Recuerda que el método Oosouji no sólo consiste en limpiar tu casa o hacer que siempre esté ordenada, sino que es una manera de atraer energías positivas y que tu vida cambie.