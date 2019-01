Características del cuerpo humano que ya no sirven para nada

El cuerpo está lleno de "sobras evolutivas" que ya no tienen ningún propósito

Imagen: iStock

El cuerpo humano está lleno de "sobras evolutivas" que ya no tienen ningún propósito. Estas singularidades se denominan estructuras vestigiales, las cuales son atributos que genéticamente han perdido parte o la totalidad de su función ancestral.

Si Charles Darwin estuviera vivo, probablemente seguiría la cuenta de Twitter de Dorsa Amir, una usuaria que frecuentemente comparte hechos fascinantes sobre la evolución humana. Recientemente reveló que algunas características físicas las hemos heredado de nuestros antepasados más lejanos; siguen vigentes en nuestro cuerpo, pero con la diferencia de que ahora no tienen ningún propósito útil.

Cada uno de sus tuits genera miles de "me gusta", y el hilo no tardó en hacerse viral por razones más que obvias: miles de usuarios comprueban si tienen esas características y se inspeccionan a sí mismos para encontrar ese reflejo del pasado.

Put your hand flat on a surface and touch your pinky to your thumb. Do you see a raised band in your wrist? That there's a vestigial muscle called the palmaris longus. It used to help you move around the trees. About 14% of us don't even have this muscle anymore. (2/8)? pic.twitter.com/ZF3Ta91IGy — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"Coloca las manos sobre una superficie plana e intenta tocar tu meñique con tu pulgar. ¿Ves una elevación en una de tus muñecas? Esto evidencia un tendón vestigial llamado palmaris longus, el cual solía ayudarte a moverte por los árboles. Alrededor del 14% de nosotros ni siquiera tenemos ese tendón"

Check out your ear. Do you see this little bump? That's called Darwin's tubercle. It used to help you move your ears around. Now that we have super-flexible necks, we don't need these anymore. (3/8) pic.twitter.com/2OlVWEu6gT — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"Inspecciona tu oreja. ¿Ves un pequeño bulto? Se llama tubérculo de Darwin. En el pasado solía mover las orejas. Ahora que nuestros cuellos son flexibles, ya no los necesitamos"

Here's a more obvious one: the tailbone. This is the ghostly remainder of our lost tails, which were useful for balance & movement in trees. We still grow tails as embryos, but then attack and destroy them in the following weeks. Not the most efficient system. (4/8) pic.twitter.com/pmF2lCpnyT — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"Aquí hay uno mucho más obvio: el cóccix. Este es el resto fantasmal de nuestras colas, que fueron útiles para el equilibrio y el movimiento de los árboles"

Ever wonder what this little pink thing in your eye is? This is the plica semilunaris. It used to be a third eyelid that would blink horizontally. You can see this in action in the eyes of many other animals. (5/8) pic.twitter.com/0ubMulahA0 — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"¿Alguna vez te has preguntado qué es esa pequeña cosa rosada en tu ojo? Es la plica Semilunaris. Solía ser un tercer párpado que se cerraría verticalmente"

Oh, and you know how you sometimes get goosebumps when you're cold or scared? That's a vestigial reflex that used to raise body hair to make you appear bigger or trap an extra layer of heat for warmth. Some people can actually do this on purpose. (6/8) pic.twitter.com/uY2zJddguy — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"¿Y sabes por qué a veces se te pone la carne de gallina cuando tienes frío o miedo? Es un reflejo vestigial que solía levantar nuestro vello corporal para hacernos parecer más grandes o para atrapar el calor"

Another cool reflex is the palmar grasp reflex. If you place your finger on an infant's palm (or feet!), they will try to grasp it. Ancestral primate babies would have used this to grasp on to their parents for transport. (7/8) pic.twitter.com/LFpN1ykSug — Dorsa Amir (@DorsaAmir) 15 de enero de 2019

"Otro reflejo chulo es el instinto de agarrar. Si colocas el dedo sobre la palma de la mano de un bebé, tratarán de agarrarlo. Los bebés del pasado utilizaban esto para aferrarse a sus padres"