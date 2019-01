La respuesta viral de un padre a las notas amenazantes de un vecino por el llanto de su bebé

Un usuario comparte unas imágenes donde se muestran dos notas de un vecino

En ellas están escritas las quejas de un vecino que no puede dormir

Hace poco hablábamos sobre lo difícil que puede resultar a veces dormir a los más pequeños de casa, sobretodo cuando aún son bebés. Pero si la magnitud de este problema no fuera suficiente para los padres, quienes se despiertan cada dos por tres para atender las necesidades de sus hijos, los vecinos también pueden llegar a quejarse de los llantos y de no poder dormir.

Esto es precisamente lo que le ha pasado a Nacho Duque, un usuario de Twitter que recientemente ha compartido unas imágenes donde se muestran un par de notas colgadas en la puerta de su casa. En ellas están escritas las quejas de algún vecino que no puede dormir a causa de los llantos de sus hijos.

Lo que probablemente no sabe el vecino de Nacho es que recientemente ha sido padre y que los bebés se despiertan muy a menudo. Es por ello que después de las dos amenazas y tras no haber podido mantener una conversación cara a cara con el vecino, decidió abrir un hilo con sus respuestas. Empieza así:

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

A partir de este punto, Nacho Duque escribe una serie de tuits, cada cual más ocurrente.

1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños.

2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

7. Si te quedan ganas de ser padre tras esta traumática experiencia, deseo que tus hijos duerman del tirón desde el primer día. Aunque cinco noches seguidas a grito pelao te vendrían genial.

8. Gracias por poner sólo hijos y no hijos de puta, que probablemente es lo que sientes. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil.

10. Buenas noches. Espero. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

Y dado que posiblemente este usuario no es el único que se ha encontrado con el mismo problema, las reacciones no se hicieron esperar. Sin embargo, también hay respuestas que están más a favor del vecino.

Los padres siempre piensan que el mundo gira en torno a ellos, piden empatía pero no son capaces de empatizar con los que no han parido, es fome no poder descansar en tu propia casa por algo que se escapa de tus manos ??????????? y por pensar diferente seas una "mierda de persona" — Natalia (????) (@honnenaty) 29 de enero de 2019

Si tienes que reclamar a alguien porque te molesta el llanto de un niño es al constructor del piso por su mal aislamiento, los bebés lloran como los vecinos hacen obras, a veces te toca a ti, otras veces a ellos. pic.twitter.com/PTcNvOagok — josempcedi???????? (@josempcedi) 29 de enero de 2019

Cuando tu hija crezca la compras un piano, o un trombón o una batería. Y que practique . Y tu ye compras otra. ????? — privers (@privers6) 29 de enero de 2019