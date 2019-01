Esto es lo que ocurre cuando intentas tirar agua hirviendo a -40 grados

Una ola de frío polar se está apoderando de Estados Unidos

Miles de personas aprovechan para inmortalizar este insólito efecto

Imagen: Twitter / skydrama

Una ola de frío polar se está apoderando de los Estados Unidos, donde se están registrando temperaturas más frías que en la Antártida. Se han cancelado vuelos y se ha paralizado la vida de decenas de millones de personas por razones más que obvias: el mercurio de los termómetros alcanza cifras de dos dígitos bajo cero.

Sin embargo, no son pocos los que han aprovechado esta singular ocasión para dejar a través de sus redes sociales fotografías y vídeos de lo más llamativos. La temperatura exterior lucha por superar los -40ºC, pero una gran multitud de estadounidenses ha decidido experimentar con el frío de una manera muy peculiar. ¿Qué pasaría si lanzas agua hirviendo en un entorno con temperaturas tan bajas?

Como ya puedes estar imaginando, el agua se congela casi al instante y crea una especie de niebla. Esto es consecuencia de un fenómeno llamado Efecto Mpemba, un proceso de congelación del agua que se produce cuando el agua caliente se congela antes que el agua fría bajo ciertas circunstancias. Y para dejar constancia de ello, las redes sociales se han llenado de imágenes y clips de este curioso efecto.

Obligatory video of boiling pot of water in stupidly cold wind chills (currently about -51F) pic.twitter.com/vrSfrFKpiy — Mike Dunneback (@mbdunneback) 30 de enero de 2019

Pot of boiling water thrown on coldest day in Chicago history (-22F) pic.twitter.com/fyksRbfVDb — Jason Narducy (@SplitSingleband) 30 de enero de 2019

good morning this is how cold it is in the Chicago suburbs! pic.twitter.com/zz0fdkyryM — ???????????????????? (@sottrubiks) 30 de enero de 2019

This is how cold it is in Chicago. Also my phone shut itself down. pic.twitter.com/3jncCp3CJc — Pete Kremete (@PKremete) 30 de enero de 2019

My sister isn't a teacher, but she IS a nerd who lives in Chicago and appreciates a good polar vortex science experiment! ?????? What happens when you toss a pot of boiling water in subzero temperatures?? pic.twitter.com/pbtWmgSAMv — Mrs. Mahady (@colls_MrsMTatem) 30 de enero de 2019

It's too cold outside to want to attempt it this year, but here is last year's photo of a pot of boiling water being cast into the frigid air at sunset. #PolarVortex pic.twitter.com/jRZe04gNED — R Sleman (@raesleman) 30 de enero de 2019

-16F and a pot of boiling water, turned into a wind blown cloud! pic.twitter.com/sqlIBFIEov — Andrew Pritchard (@skydrama) 30 de enero de 2019

You know it is cold when a pot of boiling water freezes instantly when thrown on a cold day. Stay warm. Back to school on Friday. pic.twitter.com/Q8e5FrnzyY — Jim Parker (@PrincipalParker) 30 de enero de 2019

If anyone's curious, this is what happens when you throw a pot of boiling water into the air rn pic.twitter.com/t3MaYHqSAs — 100 rats inside a human suit (@_AngryMax) 30 de enero de 2019