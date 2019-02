¿Energía negativa en casa? Aprende a identificar la señales que te da tu hogar

Existen muchos síntomas que pueden ayudarnos a detectar energías negativas

Imagen: iStock

La mayoría de supersticiones tienen cientos de miles de años, derivadas del instinto humano para intentar explicar con lógica algunas desdichas y cosas que pueden calificarse como extrañas. Sin embargo, existen muchos síntomas que hipotéticamente pueden ayudarnos a detectar energías negativas en nuestro hogar.

Generalmente utilizamos términos como "mala energía" o "vibraciones negativas" cuando algo no está a nuestro favor. No obstante, tener pensamientos negativos es una señal de que tú, tus relaciones o tu hogar están plagados de mala energía. Seas supersticioso o no, si quieres saber si en tu casa hay energía negativa, debes fijarte en si hay algunas de estas señales:

- Situaciones tensas en el hogar.

- Eres víctima de la mala suerte: pierdes constantemente muchos de tus objetos personales.

- Tus mascotas muestran un comportamiento nervioso e inquieto.

- Por mucho que intentes cuidarlas, tus plantas se mueren, se secan con facilidad o siempre están marchitas.

- Tienes objetos en casa que no recuerdas quién te los ha regalado.

- Desorden general en el hogar.

- Limpias todas las semanas en vano; siempre hay suciedad por mucho que limpies.

- Algunos miembros de la familia enferman con mucha frecuencia.

- Olores extraños y desagradables que no consigues determinar de dónde proceden.

- Siempre tienes frío dentro de tu hogar.

Una vez que entran en nuestro hogar, las energías negativas afectan directamente a nuestra vida cotidiana. Pueden hacer que nos sintamos cansados, estresados en el trabajo, romper relaciones sentimentales e inclusive alterar la armonía de nuestra casa. Como resultado, nunca tienes ganas de nada y tienes pensamientos negativos; muchas veces no sabes cómo afrontar muchos de tus problemas.

Pero en caso de que no hayas notado ninguno de los síntomas anteriormente mencionados, siempre puedes detectar este tipo de vibraciones a través de un sencillo truco. Consiste en llenar un vaso con agua, añadir una pizca de sal y ponerlo durante todo un día en la habitación donde crees que hay energía negativa.

Para que este método "funcione" debes asegurarte de que ningún miembro de tu familia mueva el vaso. Después de 24 horas tendrás que examinar el vaso: si está tal cual lo dejaste en la habitación, no hay energía negativa. Pero si el vaso tiene manchas en las paredes y claramente no es igual que cuando lo dejaste, significa que sí hay malas vibraciones.