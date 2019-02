Quince imágenes que resumen cuánto frío está haciendo en Estados Unidos

El vórtice polar se está volviendo cada vez más popular en redes sociales

Algunas personas desafían las bajas temperaturas para capturar imágenes como estas

Imagen: Twitter / taylor_scallon

El vórtice polar que azota gran parte de los Estados Unidos se está volviendo cada vez más popular en las redes sociales. A pesar de que se han paralizado la vida de decenas de millones de personas por razones más que obvias, no son pocos los que han desafiado las bajas temperaturas para capturar en imágenes los efectos que está teniendo la helada en sus vidas cotidianas.

La ola de frío de los Estados Unidos está a la orden del día en lo que respecta a los medios sociales. Los efectos del vórtice polar son tan espectaculares e inquietantes que miles de usuarios han decidido compartir sus experiencias a través de las redes. Hace tanto frío que el pelo mojado no tarda en congelarse, unos pantalones vaqueros parecen tener vida propia y las cisternas del inodoro explotan...

Es por ello que hoy, en definitiva, reunimos una increíble lista de sucesos que podrían resumir a la perfección cuánto frío está haciendo al otro lado del charco.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV — David Funk (@DavidPFunk) 30 de enero de 2019

A toilet in the polar vortex. pic.twitter.com/fVI8e61LPz — Art Young (@outpostart) 3 de febrero de 2019

My brother took this flying out of Chicago today ???? pic.twitter.com/OXLuMsBgl4 — Alesia (@alesiaquinones) 31 de enero de 2019

How cold is it in the Midwest? Bubbles are freezing.



Remember to take your pets inside.#PolarVortex2019 pic.twitter.com/ZfkbZdy2Si — Daniel Schneider (@BiologistDan) 30 de enero de 2019

When these are the INSIDE doors...you know we are Polar Vortexing ???? #PolarVotex2019 pic.twitter.com/ZiP1Fw4UBK — Heidi Miler (@HeidiMiler) 31 de enero de 2019

My parents sent me this pic of our peephole (FROM THE INDOOR SIDE) Happy #PolarVortex pic.twitter.com/3QX73GZkkR — Isabel ???? (@imayoras) 31 de enero de 2019