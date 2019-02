Te explicamos por qué nunca deberías meter estos alimentos en tu congelador

Muchos desconocen que existen algunos factores a tener en cuenta antes de hacerlo

No guardan la textura y el sabor original, por no hablar de los riesgos para la salud

Imagen: iStock

No somos pocos los que hacemos uso del congelador para conservar las comidas y alimentos el mayor tiempo posible. Pero, sin embargo, muchos desconocen que existen algunos factores a tener en cuenta antes de hacerlo, como la fecha de caducidad de los productos.

Tanto si nos sobra comida como si está a punto de caducar, lo primero que hacemos es guardarlos en el congelador. Y a pesar de que es una de las mejores formas de ahorrar y no desperdiciar los alimentos que hemos comprado, a veces es mejor no hacerlo. Pero, ¿por qué?

Básicamente porque muchos de ellos no guardan la textura y el sabor original, por no hablar de los posibles riesgos para la salud. Los alimentos congelados también caducan y muchos de ellos ni siquiera son aptos para conservarlos en el congelador.

Fritos

Ya sean croquetas, merluza rebozada o cualquier otro alimento que se cocine mediante freidora, no se recomienda conservarlo en el congelador. Si te preguntas el por qué, debes saber que el crujiente rebozado se vuelve húmedo y blando.

Fruta

Cualquier fruta o vegetal que tenga una alta concentración de agua como las naranjas, los tomates, los kiwis, los pepinos o la sandía, nunca sobreviven a las bajas temperaturas del congelador. Las partículas de agua que se encuentran en el interior de estos alimentos se convierten en cristales de hielo, lo cual significa que cuando llega el momento de descongelar, estarán blandos.

Salsas

Siempre que nos sobra un poco de salsa boloñesa, puré o caldo de cocido, lo guardamos en el congelador con un tupper, pero no es lo más ideal. Si bien es cierto que la apariencia y la textura de estas salsas no varía, el sabor sí puede hacerlo. En el proceso de congelación se crean pequeños cristales de hielo que después estarán presentes en cada una de nuestras comidas.

Yogur

Seguro que alguna vez, en verano, has metido una cuchara en tu yogur favorito y lo has metido en el congelador a modo de suministro de supervivencia a las altas temperaturas. No obstante, es importante que sepas que meter yogures en este electrodoméstico es un error: la textura cambia y la base se corta, lo que supone un riesgo consumirlo.

Leche

La leche también tiene una estructura basada en agua, y aunque resiste bien a una congelación, la posterior descongelación podría separarla en trozos. En caso de hacerlo, el mejor método para sacar la leche del congelador es meterla en la nevera para que recupere su entramado de coloides de proteína y grasas y sus soluciones de calcio y vitaminas.

Huevos

Puede parecer un poco extraño guardar huevos en el congelador, pero no son pocas las personas que lo hacen. Sin embargo, el pequeño porcentaje de agua en el interior se expande cuando se expone a temperaturas bajo cero, lo que puede provocar que la capa exterior se agriete y sea vulnerable a las bacterias. Todo ello por no decir que la cáscara puede llegar a romperse.