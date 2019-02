Ya puedes ver la Tierra y la cara oculta de la Luna en una sola fotografía

El único satélite natural de la Tierra se cierne sobre nosotros de forma brillante y redonda. El ritmo de las fases lunares ha guiado a la humanidad durante milenios y la cara oculta de la Luna siempre ha sido protagonista de innumerables fantasías. Y aunque ahora sabemos que la sonda china Chang'e 4 ha desplegado tres antenas para intentar revelar cómo era el universo justo después del Big Bang, para muchos de nosotros esta "otra cara" sigue siendo un verdadero misterio. ¿Qué aspecto tiene la otra cara de la Luna?

Es seguro decir que el trabajo que están llevando a cabo la CNSA es legendario si partimos de la base de que hasta ahora nadie había sido capaz de aterrizar una nave espacial, sonda o rover en la mitad más misteriosa de la Luna. Pero, sin embargo, ahora podemos disfrutar de imágenes tan sorprendentes como las que ha capturado una cámara a bordo del satélite chino DSLWP-B/Longjiang-2 el pasado 4 de febrero.

En la fotografía se puede apreciar a nuestro planeta de fondo y su satélite a partir de una nueva perspectiva, desde nada más y nada menos que la cara oculta de la Luna. El resultado podría considerarse perfectamente histórico, ya que es una de las primeras imágenes del otro lado de la Luna junto con la Tierra.

This is the original resolution (640x480 pixels with heavy jpeg compression). Downloading these 16 kilobytes took almost 20 minutes. We did color-correct the original. pic.twitter.com/4XszxJOAmT

Pero lejos de haber sido solo cuestión de apretar un botón, esta maravillosa escena no fue nada fácil de capturar y requirió mucho esfuerzo por parte de los telescopios. El Dwingeloo Radio Telescope descargó el material a una velocidad agonizante de menos de un kilobyte por minuto. Según comenta Tammo Jan Dijkema (uno de los operadores), "descargar estos 16 kilobytes tomó casi 20 minutos. Luego corregimos el color del original". La imagen procesada la puedes ver más abajo.

This is a picture of the far side of the Moon and Earth beyond, captured on Feb. 4 by a camera on board the student-built Chinese DSLWP-B/Longjiang-2 satellite and received by the amateur-operated Dwingeloo Telescope in The Netherlands. (HT @AJ_FI @radiotelescoop) pic.twitter.com/pQAJaszEH3