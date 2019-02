La forma más rápida y sencilla que conocemos de pelar una naranja

Seguro que toda la vida has utilizado un cuchillo para retirar la piel

Existe un método que nos permite hacerlo de manera más rápida

Imagen: iStock

La fruta en cuestión cuenta con muchas variedades, cada cual más deliciosa y saludable; desde naranjas tipo navel hasta naranjas sanguinas, pasando por las amargas y las dulces. Además, seguro has escuchado que son una gran fuente de vitamina C y que son ricas en antioxidantes.

No es ninguna sorpresa saber que las naranjas tienen varios beneficios para la salud. Pero, en líneas generales, son un alimento básico para cualquier desayuno o para tomar entre horas, aunque su jugo se debe consumir en pequeñas cantidades porque contienen un alto contenido en azúcar.

Habitualmente las podemos encontrar en los supermercados en dos categorías diferentes: dulce y amarga, siendo la primera el tipo de naranja más consumido. Sea como fuere, cuando las compramos es con el objetivo de exprimirlas para zumo o para comerlas. Pero, ¿cómo cortas la piel de una naranja?

A pesar de que no hay que tener un don especial para pelar una, sí existe un método que nos permite hacerlo de manera más rápida. Probablemente lo que has hecho toda la vida sea utilizar un cuchillo para retirar toda la piel, pero debes saber que ésta no es la forma más sencilla de comer una naranja.

Youtube Video

Tal y como demuestra el vídeo de Rumble hay una técnica mucho más efectiva y limpia de pelar una naranja. El truco básicamente consiste en apoyar la fruta sobre una superficie plana y con un cuchillo cortar los extremos. Después, se corta una hendidura en un lado hasta el centro de la fruta y se despliega hasta dejar una fila de rodajas.