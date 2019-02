¿Solo cinco sentidos?, los humanos realmente tenemos muchos más

Hemos crecido con la idea de que el cuerpo solo tiene 5 sentidos

Gracias a la ciencia sabemos que tenemos muchos más de los que pensábamos

Imagen: iStock

Incluso en pleno siglo XXI, con el avance tecnológico y científico, el cuerpo humano sigue siendo motivo de innumerables estudios. La comunidad científica continúa descifrando los secretos de la compleja anatomía, realizando hallazgos únicos sobre lo que estamos hechos. Ahora, sabemos que los humanos contamos con más de cinco sentidos.

No somos pocos los que hemos crecido con la idea de que el cuerpo humano solo tiene cinco sentidos: olfato, vista, gusto, audición y tacto. No obstante, si indagamos un poco en las peculiaridades de nuestro organismo, encontraremos que no todo lo que nos enseñaron es 100% verdad.

Solo como referencia, la definición de un "sentido" se describe como un grupo de células y órganos sensoriales que responden a un estímulo externo o interno y la transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro donde son interpretados para obtener información del entorno. Por lo tanto, podemos encontrar sentidos que se escapan de todo lo que hasta ahora conocíamos.

Equilibrio: si no tuviéramos el sentido del equilibrio, actividades como correr, saltar o caminar sería todo un reto.

Propiocepción: es la percepción del propio cuerpo, la cual nos permite vestirnos incluso con los ojos cerrados o a oscuras.

Picor: sorprendentemente, este es un sistema de sensores diferente al de los sentidos relacionados con el tacto.

Termocepción: básicamente consiste en la percepción de la temperatura y la capacidad de percibir el calor y el frío, tanto externo como interno.

Kinestesia: es la percepción del movimiento.

Mecanorrecepción: se trata de la capacidad motora de nuestro cuerpo a tener reflejos y a reaccionar ante ciertos estímulos.

Nocicepción: es la capacidad de sentir dolor.

Hambre: este sistema permite conocer cuándo necesitamos comer algo.

Sed: al igual que con el hambre, este sistema permite que nuestro cuerpo controle el nivel de hidratación y, por lo tanto, sepa cuándo debe decirte que bebas agua.

Cinestésico: es lo que nos ayuda a coordinar nuestros movimientos.

Sinestesia: se describe para aquellas personas que pueden percibir un color al escuchar una canción o incluso un sabor de una textura.

Tiempo: a pesar de que es uno de los sentidos más debatidos, algunos datos experimentales han demostrado de manera concluyente que los humanos tenemos una sorprendente sensación de tiempo, especialmente cuando somos más jóvenes.

Quimemoreceptores: estos están relacionados con la detección de hormonas que se producen en la sangre.

Sensores de tensión: se encuentran en lugares como los músculos y le permiten al cerebro la capacidad de controlar la tensión muscular.