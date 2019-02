¿Niño o niña? Esta tabla china te ayudará a predecir el sexo de tu bebé

Por el momento no podemos programar su género, ¿o tal vez si?

Imagen: iStock

La ciencia, la medicina y la tecnología han evolucionado lo suficiente como para poder conocer el género de los bebés mediante una ecografía, pero por el momento no podemos "programar" su sexo... ¿O tal vez sí? Existe una tabla china con más de 700 años de antigüedad que permite planificar su género, y si te hace ilusión que tu próximo hijo sea niño o niña, puedes utilizarla.

Pero, ¿en qué consiste esta tabla y cómo funciona? Según sugiere la antigua leyenda china, se puede predecir el género del nuevo miembro de la familia a través de dos datos: la edad de la madre y el mes en el que el bebé fue concebido.

Su uso es bastante sencillo: en la columna vertical encontramos los meses del año, mientras que en las horizontales está la edad de la madre. Lo único que debes hacer es situarte en la columna de la edad y después desplazarte a la fila del mes en que se concibió al pequeño (o viceversa) para predecir su sexo. Si por ejemplo la madre tiene 30 años y el mes de concepción es agosto, esto significa que nuestro hijo será una niña.

La tabla no solo puede ser usada por aquellas madres que quieren quedar en cinta, sino también por todas aquellas mujeres que ya están embarazadas. Y a pesar de que su efectividad no está confirmada por la ciencia, no cabe duda de que es un método que se puede utilizar para comprobar si se trata de un mito o es algo completamente real.