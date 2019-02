Buscando a su gemela en Twitter: Esta mujer pide ayuda para conocer a su hermana

Según informa Huffingtonpost, Angels Porta es una vecina de Barcelona que está intentando encontrar a su hermana gemela, la cual no ha conocido nunca. Con ese fin, ha enviado un mensaje a través de Twitter que no ha tardado en hacerse eco. En él incluye una fotografía suya y añade una breve descripción que dice así: "Si te pareces a mi, o conoces a alguien parecido a mi: contacta conmigo, por favor. Busco a mi hermana gemela. Nací en el verano del 66."

Desde que publicó el menaje, el tuit acumula más de 9.000 retuits y más de 50 respuestas, entre las cuales se sugieren diferentes alternativas para intentar dar con el paradero de su hermana gemela perdida. Algunos usuarios han recomendado que pruebe en añadir su fotografía en buscadores de imágenes o bancos genéricos, pero Angels ya ha señalado que "no ha habido suerte", pero que seguirá revisando e investigando.

Has probado a meter tu foto en los buscadores inversos de imágenes? https://t.co/DHuoHRaczt

He mirado en Yandex , Bing y Google y no ha habido suerte.

Pero si hay ciertas imágenes con parecido,

Seguiré revisando en buscadores,.

Te agradezco mucho la información porque no había orientado la búsqueda hacia esa opción. pic.twitter.com/9nuSMNjpoP