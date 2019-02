El día a día de un zurdo: situaciones cotidianas que se convierten en una pesadilla

Si eres zurdo, probablemente tengas asumido que vives en un mundo de diestros

¿Te sientes identificado? Si no, siempre puedes experimentar el día a día de un zurdo

Imagen: Los Simpson de Matt Groening

Tómate unos segundos para mirar las cosas que tienes a tu alrededor y para pensar en cómo han sido diseñadas. Probablemente todos los objetos que has encontrado los cogerías con tu mano derecha y no tendrías ningún problema en poder utilizarlos. No obstante, si eres zurdo, seguramente ya tengas más que asumido que vives en un mundo de diestros.

Desde tijeras y libretas con anillas hasta escritorios y la forma de escribir, pasando por cualquier otra cosa que imagines, todo parece estar diseñado para diestros. Este dato no es especialmente sorprendente si tenemos en cuenta que alrededor del 90% de la población es diestra, pero eso no quita que el día a día de un zurdo pueda convertirse en una auténtica pesadilla. Hoy podrás experimentar algunos de los problemas a los que se debe enfrentar un zurdo. ¿Te sientes identificado?