Trucos que debes conocer para conservar los alimentos durante mucho más tiempo

¿Alguna vez has pensado cuánta cantidad de comida has tirado?

Si cambias tus métodos de conservación no tienen por qué terminar en la basura

Imagen: iStock

La mayoría de nosotros no tenemos tiempo para buscar individualmente productos frescos, sino que lo compramos todo a la vez en el supermercado de turno. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar cuánta cantidad de comida has tirado porque se ha echado a perder en cuestión de días? Probablemente no es poca, ya que conservar durante mucho tiempo ciertos alimentos puede ser un verdadero desafío.

No obstante, si cambias tus rutinas y tus métodos de conservación no tienen porqué terminar en la basura; con tan solo un poco de atención extra, hay formas de conservar frescos los alimentos durante mucho más tiempo. Desde colocar una manzana en la bolsa de patatas hasta envolver las lechugas con papel de cocina, hoy hablaremos de algunos de los mejores trucos para alargar la vida útil de los alimentos.

Lechuga. Además de tener que guardarlas en el último cajón de la nevera, es importante envolver las hojas con papel de cocina para que absorban la humedad, la cual hace que se eche a perder muy fácilmente.

Miel. La miel es un alimento que podría mantener su frescura durante décadas. El pH ácido y el contenido de azúcar mantienen a raya a los microorganismos, por lo que no es necesario conservarlo en un lugar frío. De lo contrario, se puede deteriorar rápidamente.

Manzana. Todos sabemos que si nos comemos una mitad, no podemos dejar la otra para más tarde: ésta se oxida en cuestión de minutos. No obstante, si no quieres que la oxidación llegue a ocurrir, tan solo tienes que empapar la rebanada restante en un tazón de agua salada.

Tomate. En cuanto a los tomates, tampoco deberías guardarlos en la nevera. Lo mejor es colocarlos en un recipiente cóncavo con papel de cocina.

Champiñones. Nunca debes lavarlos antes de guardarlos en la nevera, pues la humedad acelerará la rapidez con que comienzan a echarse a perder. En su lugar, debes colocarlos en una bandeja, cubrirlos con papel transparente y hacer unos agujeros en éste para que los champiñones respiren.

Queso. Se recomienda mantenerlo alejado de la nevera; por lo que si queremos que conserve todas sus propiedades, tendremos que envolverlo con papel de horno, asegurarlo con cinta de pintor y etiquetar el nombre del queso y la fecha de compra para consumirlo lo antes posible.

Huevos. Cuando los compramos en el supermercado están a temperatura ambiente, lo que quiere decir que no es necesario conservarlos en el frigorífico. Eso sí, en época de calor es mejor guardarlos en frío: exponer los huevos a cambios fuertes de temperatura puede provocar que sean vulnerables a las bacterias.

Patatas. Las patatas tienen un alto contenido en agua y al meterlas crudas en la nevera se forman una especie de cristales de agua en su interior. Al sacarlas de la nevera se quedan blandas, por lo que se recomienda que se conserven en lugares frescos y secos. También puedes colocar una manzana entre las patatas; el gas que emite esta fruta las mantiene frescas y firmes durante mucho más tiempo.

Plátanos. Existe un curioso truco que nunca se te habría ocurrido poner en práctica, pero muy útil y que de verdad funciona. Si envuelves el rabo del racimo de plátanos con papel de plata, éstos tardarán más tiempo en madurar.