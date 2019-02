¿Puede reaccionar un perro al momento más trágico de 'El Rey León'?

Es una de las producciones más queridas del mundo Disney

Los perros son capaces de percibir la tragedia de este momento

Imagen: Facebook/Josh Meyers

El Rey León es una de las producciones más queridas del mundo Disney. Sin embargo, también cuenta con una de las escenas más trágicas que hemos visto en una película animada; de esos momentos que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre.

Todo aquel que haya visto la película, seguro se ha emocionado cuando Mufasa muere a manos de su hermano y Simba intenta despertarlo. Pero ahora un vídeo viral de una pitbull demuestra que incluso los animales pueden tener empatía. Si necesitas una prueba de este hecho, aquí tienes uno de los mejores ejemplos: se ve una perrita vocalizando su disgusto. Y no, no es casualidad.

</p>

<p>"Hannah y yo estábamos viendo El Rey León mientras Luna jugaba con sus juguetes. Pero justo cuando Mufasa muere, se detuvo y se giró para empezar a ver la televisión. Verla llorar fue lo más dulce que creo haber visto nunca. Incluso se acuesta después de que Simba se tumba al lado de su padre... No nos merecemos a los perros. Tiene 4 meses y ya muestra empatía", escribió el dueño.</p>

<p>A pesar de que no es el primer clip de un perro reaccionando a este trágico momento de Disney, no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El vídeo fue publicado originalmente a través de Facebook por el usuario Josh Meyers, pero no tardó en aparecer en otras plataformas como Instagram, YouTube o Twitter. </p>

<p>Los perros son capaces de percibir la tragedia de este momento y ser empáticos. La muerte de Mufasa es una de las escenas más desgarradoras de la historia de la animación, pero la reacción de esta perrita la hace aún más triste.</p>

