No creas todo lo que ves en redes: estas fotos virales son realmente falsas

Las fotos que desencadenan emociones fuertes se vuelven rápidamente virales

No te dejes engañar: en la actualidad es muy fácil falsear fotografías

Imagen: Twitter

En la actualidad, las fotografías que desencadenan emociones fuertes se vuelven rápidamente virales. No son pocos los que después de ver una imagen llamativa la comparten en sus redes sociales, pero no todos dedican el mismo tiempo para leer los comentarios. Si lo hicieran, probablemente descubrirían que algunas instantáneas son, en realidad, falsas.

No podemos fiarnos de todo lo que vemos a través de las redes sociales: en la actualidad es muy fácil falsear fotografías. Con la gran cantidad de personas que han empezado a dominar programas de edición de imágenes, no es de extrañar que el resultado de algunas de estas manipulaciones sean verdaderamente convincentes, pero no te dejes engañar.

Y dado que las fotografías falsas se han vuelto algo muy común en nuestros días, hoy te mostraremos la realidad detrás de diez imágenes que se hicieron virales.