¿Bostezas en las situaciones más inoportunas? Contrólalo con este truco infalible

Se produce en situaciones personales de estrés, aburrimiento o cansancio

Una sencilla técnica de respiración puede impedir que éste se desencadene

El cuerpo humano es mucho más inteligente de lo que creemos. Todo aquello que pensamos que es producto del azar, en realidad tiene un propósito oculto. Algo tan cotidiano como bostezar se produce mayoritariamente en situaciones personales de estrés, aburrimiento o cansancio, pero existe una manera muy efectiva de evitar que se desencadene.

¿Alguna vez has estado en mitad de una conversación importante y no has podido evitar un bostezo? Con una sencilla técnica de respiración y un poco de práctica, podrás impedir que este movimiento involuntario se desencadene. Pero antes de nada, ¿por qué bostezamos?

Nuestro cuerpo utiliza el bostezo para varias finalidades. En primer lugar, varios estudios han sugerido que bostezar facilita los procesos fisiológicos que ayudan al enfriamiento del cerebro. Es decir, el bostezo es una forma de hacer que nuestro cerebro piense un poco más claro.

Otro propósito de los bostezos sería la necesidad de estirar y relajar los músculos. En su mayoría, y según varias investigaciones, son los músculos de la faringe y la lengua, pero también pueden ser los de todo el cuerpo. Esto explicaría por qué generalmente una persona se estira al mismo tiempo que bosteza.

El truco infalible para evitar bostezar

Según las hipótesis científicas más recientes, bostezar altera la velocidad y la temperatura del flujo de la sangre que viaja al cerebro. Por lo tanto, si cambiamos el ritmo de nuestra respiración podremos evitar que se desencadene. Aunque pueda parecer prácticamente imposible evitar un bostezo, si inhalas y exhalas aire por la nariz varias veces seguidas puede ayudarte a enfriar el cerebro y combatir esas ganas casi incontrolables de bostezar.