¿Por qué los murciélagos se cuelgan boca abajo?

Los murciélagos son silenciosos, salen de noche y saben hacer cosas que ningún otro animal puede hacer. Entre algunas de sus características más llamativas encontramos que son de los pocos mamíferos capaces de volar, sin ellos las selvas tropicales estarían infestadas de insectos y, la más peculiar de todas, es que siempre están colgados boca abajo.

Puede resultar muy curioso que exista un mamífero que esté todo el día colgado boca abajo. Pero si bien es verdad que algunos primates lo hacen para simplemente jugar o para alcanzar alguna fruta, los murciélagos son los únicos animales que pasan la mayor parte de su tiempo de esta manera. ¿Por qué?

Hay un par de curiosas razones por las cuales los murciélagos se posan de esta manera. En primer lugar, se colocan así porque si estuvieran derechos no podrían cerrar sus salas ni tampoco extenderlas para volar. A diferencia de las aves, los murciélagos no pueden emprender el vuelo desde el suelo: sus alas no producen suficiente sustentación para despegar desde un punto muerto porque son muy grandes, y sus patas traseras son tan pequeñas y poco desarrolladas que no pueden correr para impulsarse.

Pero por otro lado, colgarse boca abajo también es una forma de defenderse ante cualquier tipo de peligro. Durante las horas en que la mayoría de los depredadores están activos, los murciélagos se congregan en lugares donde pocos animales pensarían ir a visitar: es por ello que estos mamíferos son animales nocturnos. Además, si se colocaran a nivel del suelo serían presa fácil y, dado que no tienen mecanismos para enfrentarse a sus depredadores, posarse de esta manera es la única opción que tienen.