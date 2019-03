Estas son las dudas relacionadas con la salud más buscadas en Internet

En lugar de acudir a un médico le preguntamos directamente a Google

La respuesta no siempre se adapta a lo que verdaderamente nos pasa

Imagen: iStock

La cantidad de personas que recurren a Internet para buscar un tema relacionado con la salud sigue creciendo. Ante un picor, dolor o cualquier otro síntoma relevante, en lugar de acudir a un médico le preguntamos directamente a Google. Entonces, ¿cuáles son las dudas de salud más buscadas?

A nadie le gustan las largas esperas, por lo que cuando a preocupaciones de salud se refiere, probablemente recurras a Internet antes de visitar a tu médico. Pero a pesar de que investigar una solución a un síntoma a través de Google no siempre es la mejor idea, no son pocos los que buscan las respuestas a sus preguntas de salud vía online. De hecho, un 72% de los usuarios españoles lo hacen.

Sin embargo, la respuesta no siempre se aclimata a lo que verdaderamente nos pasa, todo ello por no hablar de que algunos de los resultados pueden ser muy alarmistas. Y dado que no le podemos confiar nuestra salud a un sitio de Internet, hemos reunido las diez dudas más buscadas en Internet.

1. "¿Por qué me duele la cabeza?" Al buscar esta pregunta a través de Google, observamos que arroja nada más y nada menos que aproximadamente 99 millones 500 mil resultados.

2. ¿Por qué me siento tan cansado?" Con más de 88 millones de resultados, la única manera de descubrir el verdadero porqué es acudiendo a un médico; el motivo puede ser algo tan fácil de diagnosticar como falta de vitaminas.

3. "¿Qué hacer para quitar los gases?" En el tercer puesto tenemos esta pregunta, la cual brinda aproximadamente 40 millones 300 mil resultados.

4. "¿Qué hacer cuando un dolor de cabeza no se quita?" Aunque podemos encontrar algunos remedios efectivos entre los 33 millones 200 mil resultados, no todos funcionan.

5. "¿Por qué se me cae el pelo?" Con un total de 5 millones 240 mil resultados, esta pregunta se ha ganado el primer lugar de esta lista.

6. "¿Por qué me salen granos en la cara?" Según Google, esta pregunta ha generado más de 8 millones 130 mil respuestas.

7. "¿Qué hacer cuando se tienen crisis de ansiedad?" Escribir esta pregunta en Google ofrece 5 millones 210 mil resultados.

8. "¿Cómo bajar la presión arterial? / ¿Por qué tengo la presión arterial alta?" Con más de 5 millones 770 mil resultados, encontramos todo tipo de remedios y dietas para tratar de bajar la presión arterial. Sin embargo, al igual que todos los datos presentados en esta lista, lo mejor que se puede hacer es acudir a un médico para que diseñe un pronóstico único.

9. "¿Cómo combatir la gripe? / ¿Cuánto tiempo dura la gripe?" Los temas relacionados con la gripe son otras de las preguntas que no podían faltar en esta lista. Un total de 5 millones 570 mil resultados ofrecen respuestas de lo más variopintas; desde cómo curarla hasta cómo evitarla.

10. "Cáncer de pulmón, colon, estómago o mama" Los análisis de Google sugieren que la palabra "Cáncer" es una de las palabras más buscadas en la red. Todo cobra sentido si tenemos en cuenta que el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial.