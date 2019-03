El truco viral para limpiar unas zapatillas blancas sin que encojan en la lavadora

A veces, Twitter puede ser muy útil. Es una red social que ofrece información del día a día y una herramienta capaz de descubrirnos todo tipo de cosas, por muy extrañas y curiosas que sean. Ahora, el nuevo fenómeno viral se encuentra en un sencillo truco para limpiar las zapatillas blancas sin que encojan en la lavadora.

El inicio de la primavera está a la vuelta de la esquina, lo que también significa que es un buen momento para sacar de paseo nuestras zapatillas blancas favoritas: combinan con todo nuestro fondo de armario y son perfectas para el entretiempo. Eso sí, de más está decir que se ensucian con nada y que cualquier mancha destaca. Afortunadamente, una usuaria de Twitter ha encontrado la manera perfecta de limpiarlas, y probablemente tengas todo lo que necesitas en tu casa.

Las zapatillas blancas siempre están de moda. El único problema es que ese color se ensucia muy fácilmente. No importa lo cuidadoso que seas, es casi inevitable tener manchas de desgaste. Pero ahora hay una forma sencilla y efectiva de limpiarlas: todo lo que necesitas es un poco de bicarbonato de sodio, detergente, un cepillo de dientes y polvos de talco.

ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry???? https://t.co/D5Skp5ha3x