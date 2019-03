¿Conoces el significado de las pesadillas más comunes?

Las pesadillas son sueños con un tono emocional negativo

Tienen un significado oculto que seguro te resultará curioso

Imagen: iStock

Como bien sabrás, las pesadillas son sueños con un tono emocional negativo. Éste estado de ensueño provoca que no seamos pocos los que nos despertamos repentinamente en mitad de la noche con sensación de angustia y estrés, por no hablar de que en algunas ocasiones nos vemos incapaces de volver a conciliar el sueño por un prolongado período de tiempo.

¿Alguna vez has soñado que te persiguen, que se te caen los dientes o que tu pareja te ha sido infiel? Si la respuesta es afirmativa, entonces debes saber que este tipo de pesadillas son mucho más comunes de lo que crees. Todo el mundo sueña, pero ¿cuántas personas aprovechan para saber el significado de sus sueños?

¿Será una advertencia de algo? ¿O tal vez podría ser una premonición de un evento futuro? Incluso podría tener una explicación más científica que defina el sueño como una manifestación de nuestros deseos y pensamientos inconscientes. Y dado que los sueños son una especie de mensajes que nos envía el subconsciente para indicarnos qué aspectos de nuestra vida deberíamos prestar atención, hoy hablaremos de las 10 pesadillas más comunes y sus significados.

1. Soñar que se caen los dientes. Los sueños donde aparecen dientes reflejan tus miedos sobre tu apariencia y cómo te ven los demás. En caso de que sueñes que se te caen, significa temor por el rechazo o incluso que te sientes poco atractivo.

2. Soñar que te persiguen. Soñar que estás siendo perseguido por algo o alguien sugiere que estás intentando huir de una situación a la que te da miedo enfrentarte, pero también podría indicar que siempre tiendes a evitar ciertos problemas.

3. Soñar que te caes. Si sueñas que te caes al vacío y tienes miedo, significa que te sientes inseguro por alguna situación. No obstante, si disfrutas de esa caída libre indica que no tienes temor a los grandes cambios.

4. Soñar que tu pareja te ha sido infiel. Lo creas o no, este sueño se interpreta por ser señal de buen augurio. A pesar de que seguro no ha sido una situación agradable, indica que viene una etapa de estabilidad, felicidad y unión fuerte dentro de la pareja.

5. Soñar con llegar tarde. Soñar que llegas tarde representa tu preocupación por tomar una dirección diferente en tu vida, o bien que lo estás tratando de hacer pero sientes que te estás quedando sin tiempo.

6. Soñar con no estar preparado para un examen. Los sueños sobre exámenes pueden ser tan reales que probablemente te has despertado convencido de que has suspendido. Este tipo de pesadillas son un reflejo de tu falta de confianza contigo mismo.

7. Soñar que pierdes el control del coche. Los sueños en los que aparecen vehículos representan nuestras decisiones en la vida. Si has soñado que pierdes el control del coche, entonces puede significar que te sientes perdido y que necesitas volver a la dirección correcta para poder continuar.

8. Soñar que te ahogas. Ahogarse en un sueño podría representar una lucha interna. Estas pesadillas suelen ocurrir cuando te sientes abrumado por cierto tipo de emociones o por estar reprimido en algún aspecto de tu vida.

9. Soñar que estás atrapado. La explicación de las pesadillas en las que estás atrapado es bastante sencilla. Este sueño indica una situación de la vida real donde te sientes entre la espada y la pared.

10. Soñar que alguien muere. Al igual que con el sueño de las infidelidades, soñar que alguien muere no es precisamente malo ni un mal augurio. Esta pesadilla es una de las más recurrentes y se interpreta como la importancia que tiene para ti esa persona o incluso el miedo que te da perderla.