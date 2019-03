Una araña gigante se cuela dentro de un coche sin que el conductor se de cuenta

El miedo a las arañas es una fobia muy habitual entre una gran cantidad de personas: la aracnofobia desarrolla un rechazo irracional e incontrolable hacia estos insectos. Asimismo, a nadie le hace gracia encontrarse con uno de esos especímenes en su casa, y mucho menos ver una araña gigante dentro del coche.

Por muy sorprendente que pueda parecer, un conductor australiano grabó el perturbador momento en el que una araña gigante se mete por el maletero de un Mazda CX-5 cuando éste se detuvo en un semáforo. Ben Toffoli, el autor del vídeo original, capturó el aterrador instante en que se ve cómo el insecto se desliza fácilmente al interior del vehículo por la apertura del maletero sin que el conductor se diera cuenta de nada en absoluto.

Someone in Adelaide, Australia needs to run for their damn life. pic.twitter.com/r7IEt22W54