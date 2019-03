¿La forma correcta de comer una piña? El descubrimiento viral que no pasa desapercibido

A estas alturas de la vida probablemente ya sabes cómo pelar ciertas piezas de fruta, pero de vez en cuando las redes sociales nos sorprenden con ingeniosos trucos que nunca se nos habrían ocurrido por cuenta propia. En esta ocasión, la última tendencia viral es una manera de comer piña sin necesidad de tener que pelarla.

Cuando queremos comer piña normalmente quitamos la denominada "corona", seccionamos la base, retiramos la piel de arriba a abajo y finalmente la cortamos en finas rodajas. Pero si este proceso te da bastante pereza, entonces este método está hecho para tí.

No somos pocos los que sabemos que la piña es una fruta tropical especialmente difícil de cortar, y cuando lo hacemos, probablemente desperdiciamos gran parte de su jugo. Sin embargo, han aparecido una serie de vídeos en Twitter que muestran un novedoso método de cómo hay que comerla. Miles de usuarios han intentado de replicar esta misma hazaña, pero los resultados no siempre son los mismos.

Tried out the #pineapplehack for myself and can confirm that it works, but you need quite a ripe pineapple, and consider rolling it across the bench first to loosen the fibres. ??????????? pic.twitter.com/YgdC3v5GRR