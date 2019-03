¿Cómo revivir una lechuga olvidada en la nevera en vez de tirarla?

Se mustia tan pronto como entra en contacto con el frío y la humedad

Debes saber que hay tres métodos efectivos para revivirla

Imagen: iStock

Primero pongámonos en situación: te dispones a preparar una ensalada para toda la familia, pero cuando te quieres dar cuenta las hojas de la lechuga se han echado a perder. A pesar de que esta hortaliza es uno de los ingredientes que nunca faltan en la nevera de ninguna casa, la lechuga tiene un gran inconveniente, y es que se mustia tan pronto como entra en contacto con el frío.

Anteriormente tuvimos la oportunidad de hablar sobre los trucos que debes conocer para conservar los alimentos durante mucho más tiempo, y entre ellos escribimos sobre la lechuga. Explicamos la importancia de envolver las hojas con papel de cocina para que absorba la humedad, la cual es la responsable de hacer que la lechuga se ponga mustia.

Cuando la lechuga está expuesta al frío y la humedad de la nevera, se debe consumir lo antes posible. De lo contrario, se echa a perder muy fácilmente. Si te has encontrado en esta misma situación miles de veces, probablemente lo primero que has hecho ha sido tirar la lechuga a la basura. No obstante, debes saber que hay tres métodos efectivos para revivirla.

Agua con patata cocida. Para este sencillo truco tan solo necesitaremos introducir las hojas de la lechuga en un recipiente con agua y media patata cocida. Después simplemente hay que almacenar el recipiente en la nevera y esperar durante al menos dos horas. Pasado este tiempo, descubriremos que las hojas de la lechuga vuelven a estar tan frescas como cuando las compramos.

Agua con vinagre o limón. Este segundo método consiste en introducir vinagre o jugo de limón a un recipiente con agua. A continuación se introducen las hojas de la lechuga mustia en el bol y se deja reposar en la nevera durante una hora. Cuando retiremos las hojas, las hojas volverán a estar en perfecto estado y perfectas para consumir.

Agua con hielo. Finalmente, otro de los trucos es sumergir las hojas marchitas en un bol con agua y hielo durante media hora. Si bien el resultado no es tan efectivo como los mencionados anteriormente, sin lugar a dudas es el método más rápido para revivir una lechuga mustia.