HBO esconde 6 tronos de hierro en el mundo y nadie sabe dónde está este

Puede parecer increíble que ya hayan pasado casi dos años desde que terminó la séptima temporada de Juego de Tronos. Si has seguido desde cerca los capítulos de la serie, es casi seguro decir que te quedaste con un enorme vacío. No obstante, para calmar la espera hasta el estreno de la octava y última temporada el 15 de abril, HBO ha preparado un juego que consiste en encontrar seis tronos de hierro.

A medida que la serie inspirada en las novelas de George RR Martin se acerca a su conclusión, HBO ofrece a los fans la oportunidad de descubrir dónde están los seis tronos de hierro a tamaño real que han escondido alrededor del mundo con tal de apaciguar un poco la larga espera. El juego es "fácil": a través de las pistas que el servicio de streaming irá publicando en su canal de YouTube y otras redes sociales oficiales, los usuarios tendrán que averiguar dónde están ubicados.

El primer trono de hierro está escondido en lo que parece ser un bosque, y HBO ha compartido una serie de tres vídeos de 360 grados que muestran la zona de día, durante el atardecer y de noche para ver su alrededor y tratar de descubrir en qué parte del mundo se encuentra.

The children of the forest's true kings have arrived. #ForTheThrone #ThroneoftheForest https://t.co/ma95JE6tp0 pic.twitter.com/UhdedAgu47