Este es el tiempo que debes dejar pasar entre ducha y ducha

La gran mayoría de nosotros no podemos vivir con un día sin ducharnos

Es una acción que si se hace todos los días puede ser perjudicial para la piel

Imagen: iStock

La gran mayoría de nosotros no podemos vivir con un día sin ducharnos. En verano por el calor y en invierno por el frío; cualquier excusa es válida para meterse en la ducha. No obstante, ésta es una acción que, si se hace todos los días, puede llegar a ser perjudicial para nuestra dermis. Esta rutina diaria elimina drásticamente las bacterias naturales que el cuerpo utiliza para prevenir todo tipo de infecciones.

Si bien ducharse todos los días ayuda a conservar el cuerpo con un agradable olor a limpio y fresco, la realidad de este hábito es que el agua y el jabón terminan perturbando las bacterias de nuestra piel y eliminando a largo plazo los aceites naturales que la mantiene flexible y tersa. Entonces, ¿cada cuánto tiempo hay que ducharse?

La respuesta sencilla y corta a la pregunta es que depende de la persona de la que estemos hablando. Realmente no existe un número concreto sobre la frecuencia en que deberíamos ducharnos, ya que no todo el mundo sigue las mismas rutinas. Pero, sin embargo, hay un consenso general entre los dermatólogos del tiempo que tendríamos que dejar pasar entre ducha y ducha, y éste no es nada más y nada menos que cada dos o tres días.

La piel y el estilo de vida de cada uno de nosotros es diferente, es por ello que debes tener en cuenta tu situación personal para poder llegar a una conclusión. Una ducha cada dos o tres días es una buena recomendación, pues la mayoría de personas puede ducharse dentro de este período de tiempo y aún así estar limpio. Eso sí, quizás creas que necesitas ducharte con agua caliente para eliminar los gérmenes o simplemente para relajar los músculos, pero en realidad no es tan buena opción como seguro creías. Las duchas calientes secan la piel al mismo tiempo que causa la proliferación de bacterias medianamente dañinas.