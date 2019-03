Espejos, bombillas, perchas... ¿qué objetos cotidianos no puedes tirar al contenedor de reciclaje?

Estamos concienciados de la importancia de separar los residuos por colores

El reciclaje es un proceso que marca una gran diferencia en el medio ambiente

Imagen: iStock

En la actualidad no somos pocos los que estamos familiarizados con el reciclaje y la importancia de separar los residuos por colores. Pero mientras que unos lo hacen porque son conscientes de las graves consecuencias que puede tener sobre nuestro planeta no reciclar, otros no se ven tan obligados a hacerlo. Sea como fuere, el reciclaje es un proceso que marca una gran diferencia en el medio ambiente y es algo que cada vez más personas deberían llevar a cabo.

A través de algo tan simple y fácil como el reciclaje podemos ayudar a prevenir el desuso de materiales, reducir el consumo de nueva materia prima, rebajar el uso de energía y disminuir la emisión de gases invernadero, entre otras cosas. Sin embargo, hay que hacerlo bien: no podemos tirar bombillas al contenedor de vidrio o cajas de pizza al contenedor azul. Te contamos por qué.