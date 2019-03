¿Conocías este método alternativo para calentar la comida en el microondas?

La llegada de los electrodomésticos fue toda una revolución gastronómica

Es una herramienta que puede presumir por ser muy fácil de utilizar

Imagen: iStock

La llegada de los electrodomésticos fue toda una revolución gastronómica por el gran avance tecnológico que supuso en las primeras décadas del siglo XX. A día de hoy se siguen utilizando con el mismo objetivo: agilizar algunas tareas domésticas. Y entre ellos, el microondas es una de las herramientas de cocina que no falta en ninguna casa, pues es perfecto para calentar y cocinar alimentos rápidamente.

La popularidad del microondas en los hogares se debe a que es un electrodoméstico que puede presumir de dos características que lo hacen único: es fácil de utilizar y muy eficiente en su cometido. Simplemente debemos colocar la comida en el interior, cubrir el plato con una tapa, presionar unos pocos botones y esperar a que los alimentos se calienten. No obstante, a pesar de todo esto, no siempre se obtienen buenos resultados.

A veces, por cualquier motivo, las comidas no se calientan de manera uniforme. Probablemente más de una vez has colocado un plato en el interior del microondas y después has descubierto que tenías que volver a repetir el proceso porque la temperatura no era de tu agrado. Afortunadamente, existe un sencillo método para evitar el "punto muerto" que hace que la comida no salga caliente y de manera homogénea.

Para el truco tan solo se debe utilizar una taza, colocarla en mitad del plato y rodearla con la comida que queremos calentar. A continuación se introduce el plato en el microondas como lo haríamos normalmente, pero esta vez descubriremos que los alimentos han quedado con la temperatura perfecta a la primera.