¿Un meteorito? ¿Un OVNI? Este es el verdadero origen del misterioso objeto visto en Los Ángeles

Las redes se incendiaron con miles de vídeos que mostraban un curioso fenómeno

En las grabaciones aparece un misterioso objeto que ilumina el cielo

Imagen: ViralPlus

El pasado miércoles por la noche, las redes sociales se incendiaron con miles de vídeos y fotografías que mostraban un fenómeno cuanto menos curioso. A juzgar por lo que se puede ver en las grabaciones, un misterioso objeto iluminó el cielo nocturno de Los Ángeles.

Lo más extraño de todo este asunto es que parecía moverse con cierta inteligencia, por lo que no tardó en descartarse de que se tratara de la caída de un meteorito. La idea de que sea un OVNI, a día de hoy, roza la ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que se precipita sobre la ciudad?

What is this flying item on fire above downtown Los Angeles? pic.twitter.com/3tUu0jKL8L — dennis hegstad (@dennishegstad) 21 de marzo de 2019

La explicación detrás del vislumbramiento es mucho más sencilla de lo que parecía, pues el verdadero origen del misterioso objeto visto en L.A. no es nada más y nada menos que una acrobacia aérea organizada por la famosa compañía de bebidas energéticas "Red Bull".

Red Bull Air Force pic.twitter.com/jVtFZldJ5p — Jeremiah Davis (@ThatOneBlondKid) 21 de marzo de 2019

Y puestos a que el avistamiento provocó un gran escándalo en Twitter, el mismo Departamento de policía de Los Ángeles intervino para calmar al público y a los habitantes de la gran ciudad explicando que no se trataba ni de un meteorito ni de una invasión alienígena, sino de una grabación.

PSA: A meteor did not crash into Downtown Los Angeles, and no, it's not an alien invasion...just a film shoot. This is Tinseltown after all. pic.twitter.com/6QFY3uHbrt — LAPD HQ (@LAPDHQ) 21 de marzo de 2019

Asimismo, y para salir de toda duda, Red Bull citó a través de su cuenta oficial de Twitter que la "bola de fuego" que iluminó el cielo nocturno de la metrópoli era uno de los miembros de la fuerza aérea de la propia compañía, el cual saltó desde un helicóptero con un traje especial y una bengala enganchada a la indumentaria.