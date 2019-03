¿Por qué no deberías ponerle un collar con cascabel a tu gato?

La imagen de los gatos se asocia popularmente con un collar con cascabel

Miles de dueños se han enfrentado al dilema de si ponérselo o no

Imagen: iStock

Desde hace mucho tiempo parece que ponerle un collar con cascabel a los gatos es completamente normal. Es un bonito accesorio que hemos visto una gran cantidad de veces en fotografías e incluso en ilustraciones de cuentos populares. De alguna manera se podría decir que la imagen de los felinos se asocia con un collar complementado con un cascabel, pero su uso está cada vez más condenado.

En un momento u otro, los dueños de gatos se han enfrentado al gran dilema de si poner o no un collar con cascabel a su amigo peludo. Del mismo modo, probablemente, se han encontrado con información tanto a favor como en contra. Sin embargo, más allá de la estética y de la elegancia que les ofrece, hay muchas razones por las que no se debería colocar este accesorio en el cuello de los gatos. Entonces, ¿por qué no deberías ponerle un collar con cascabel?

Los collares con cascabel pueden quedar muy bonitos en un felino, pero uno de los motivos principales por los que no deberías ponerle uno de estos accesorios se debe a que el ruido que produce harán que pierda agudeza auditiva. El sonido del cascabel es repetitivo y estridente, por lo que a la larga afectará de manera significativa a la audición de tu amigo peludo: puede provocar incluso que llegue a quedarse sordo en caso de que el cascabel sea grande y muy ruidoso.

Pero por otro lado, los collares con cascabel también pueden afectar al estado anímico de tu gato. La razón detrás de este curioso hecho es que el sonido que proviene de su cuello lo pone nervioso y no le deja seguir sus rutinas. Si conoces un poco el comportamiento de los felinos, entonces sabrás de sobra que una de las características que más los define es la paz, el silencio y la tranquilidad. Además, su forma de vivir se basa mucho en las rutinas, por lo que el ruido de un cascabel no hará más que perturbarlas.